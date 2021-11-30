В кремлевскую партию "Единая Россия" начали вступать жители ОРДЛО, МИД Украины отреагировало
Депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий заявил, что в российскую партию власти "Единая Россия" вступили 100 жителей оккупированных районов Донетчины и Луганщины
Об этом Водолацкий заявил на форуме в оккупированном Донецке, передают "Новости Донбасса" со ссылкой на медиаресурсы оккупационной администрации.
"Сегодня по поручению секретаря генерального совета партии "Единая Россия" первые 100 жителей Донбасса – граждане России – получили партийные билеты Всероссийской политической партии "Единая Россия", – сказал Водолацкий.
В ОРДО кафиры начали прием заявлений на вступление в партию "Единая Россия" в середине июля 2021 года, в ОРЛО - в сентябре.
Представитель МИД Украины Олег Николенко в комментарии РБК-Украина заявил, что министерство иностранных дел Украины считает это нарушением Минских соглашений и международного права.
"Ведение политической агитации, открытие ячеек российских политических партий и организация Россией выборов на оккупированной части Донбасса противоречат ее обязательствам в рамках Минских договоренностей и "нормандского" формата, грубо нарушают украинское законодательство и нормы международного права", - сказал Николенко.
- Напомним, 18 сентября 2021 стало известно, что жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской области свозят в Ростовскую область и раздают им российские паспорта непосредственно перед голосованием на "выборах" в Госдуму РФ.
- По данным правозащитников, на российских выборах проголосовало 250 тыс. жителей ОРДЛО.
- 5 октября Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против причастных к российским "выборам" в Крыму и ОРДЛО.
- 15 ноября Владимир Путин подписал указ о признании в России товаров, изготовленных в ОРДЛО, что создает для них одинаковые условия на рынке наравне с российскими.
- 29 ноября разведка Минобороны Украины сообщила , что Россия направила в ОРДЛО диверсионные и саперные подразделения.
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