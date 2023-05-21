Ключевая история – визит китайского спецпредставителя Ли Хуэя в Киев. Что он мог привезти и какова сейчас позиция Китая? Подразумевается не декларативная позиция Китая, а реальная.

Я бы не преувеличивал значение этого визита. Чем он отличается от визита 16 июня прошлого года трех европейских лидеров - Макрона, Драги и Шольца? Те же предложения уступок России по суверенитету Украины (начать с ее территории). Сколько Масков было, Гейтсов, Лул, теперь вот африканские государства – одно и то же. Чем Ли Хуэй от них отличается? Тем, что он представитель великой державы. Пожалуй, министр иностранных дел Кулеба достаточно вежливо послал его по тому же адресу. В любом случае неприемлемость каких-либо территориальных уступок России в обмен на мир была достаточно жестко подчеркнута. План может быть только один – это украинский план мира,

план Зеленского, тем более он был дважды утвержден и принят официальным заявлением Большой семеркой,

которая фактически уже является Большой восьмеркой – Зеленский активно участвовал в этих заседаниях 18 октября и 17 декабря. Следовательно, вопрос мира в обмен на территорию закрыт.

Но ведь мы видим, насколько оживилась мировая дипломатия: инициативы Ватикана, Китая, присоединилась Южно-Африканская Республика. Сейчас очень не хватает инициатив Тринидада и Тобаго или, например, Мадагаскара. Но это значит, что Кремль заинтересован в привлечении дополнительных третьих сторон-переговорщиков, и какие это могут определить определенные периметры?

Я бы высказался еще конкретнее: Кремль, Путин неистово нуждается в этом, потому что понимает, что проигрывает войну. Сейчас он сражается не за победу над Западом. Помните, с чего началась война? Из ультиматума Запада: забирайте свои бебехи и отсюда на линию Батыя – Джугашвили, как я ее называю. Война проиграна, Путин сражается сейчас за свою власть и жизнь, ему крайне нужно какое-то соглашение, чтобы продать своему глубинному народу как почетную ничью. Поэтому такая безумная активность на всех фронтах.

Но я бы обратил внимание на то, что Запад не подвергся давлению. Официальная позиция Большой семерки, Запада остается той же: никаких переговоров с Путиным, пока он не согласится уйти со всех оккупированных территорий Украины. Это ясно сказал Байден на крыльце Белого дома во время встречи с Макроном. И эта позиция Запада не изменилась.

Напротив, триумфальный визит Зеленского в Европу показывает, что эта решимость Запада не вести переговоры с Путиным.

пока он не согласится на полный выход из оккупированных территорий, только усилилась, поддерживается сейчас более решительными действиями Запада и по поставкам вооружений.

Конечно, главное – демонстрация Запада готовности поставлять дальнобойные системы. Первыми отважились это сделать британцы – Storm Shadow. На болотах вой, паника и истерика. Они не знают, как отвечать, пытаются атаковать наши гражданские объекты. Система нашей противовоздушной обороны с привлечением, конечно, американских и европейских технологий отрабатывает на ура. Системы Patriot продемонстрировали, что путинский так называемый гиперзвук – полуфейковая история.

Это не фейковая история, это ракета, действительно действенная. Но американская система Patriot противовоздушной обороны с ними справляется. У Кремля не осталось аргументов. Долгие годы Путин применял и довольно успешно ядерный шантаж. Но на это Запад ответил Путину решительно. Это произошло в октябре прошлого года: рядом каналов Путину сообщили, как он будет наказан за использование ядерного оружия – его просто убьют. Тогда он произнес знаменитую фразу в октябре прошлого года, мол, а мы и не собирались применять ядерное оружие, нам это ни к чему, мы уничтожим всю украинскую инфраструктуру конвенциональными атаками наших ракетных войск и воздушных сил. С тех пор он пытается это сделать, но и эта карта оказалась битой. У Путина не осталось ни одного аргумента, он вынужден ожидать приговора для себя, который будет вынесен наступлением украинских Вооруженных Сил, который начнется в ближайшее время.

Но есть кремлевские элиты, которые уже давно, видимо, поняли, что они потерпели стратегическое поражение. Вопрос сейчас, как реализовывать определенные внутрироссийские процедуры. Но они не решились ни на один из шагов, которых мы все так ждали. С другой стороны, Путин провел очередное заседание своей верхушки, ключевым докладчиком, на котором был, конечно, министр сельского хозяйства Патрушев-младший. О нем говорят, что он может быть преемником Путина. Ясно, что сын Патрушева не проявляет чрезвычайных способностей, но демонстрирует принадлежность к определенному чекистскому клану. Во время войны, на фоне масштабных действий на линии фронта, Путин что делает? – конечно же, встречается с ведущими российскими аграриями, чтобы поговорить о зерне и так далее.

Вы правы. Все люди, способные мыслить в том же бункере, поняли, что война проиграна.

Главная их задача, которую они сейчас и решают - как удержаться во власти, проиграв войну.

Одно направление – поиски преемника, замены Путину. Потому что гораздо проще объяснить народу: да, мы воевали (и они уже отрабатывают эти темнички на пропагандистских каналах), сражались не с Украиной, а со всем Западом, с коалицией из 60 государств, нам многое удалось, мы спасли Отечество, Россия сохранена и т.д. А кроме того, товарищ Путин допустил ряд ошибок в украинском вопросе, поэтому с целью сохранения здоровья он вынужден поехать на длительное лечение в Китай.

Но самое главное, посмотрите, как идет уничтожение Шойгу и Герасимова. Этим занимается Пригожин, и ему позволено все. Властям после поражения придется объяснять, кто в нем виноват. Так вот виновники: Шойгу и Герасимов, разворовавшие армию, полководцы-бездарья. Взгляд, навязываемый Пригожином с подачи власти, разделяет 100-процентное сообщество, посмотрите на их телеграммы - Москва готовится к продолжению во власти этой группы после неизбежного поражения.

Пригожин – это только часть этого "фасада". Да, они активно торпедируют военную, минобороновскую группировку Шойгу, Герасимова и так далее. Как ни странно, у российских военных не нашлось адекватных ответов во внутривидовой борьбе с тем же Пригожиным. Но Патрушев и Ко начинают продвигать свой сценарий. Возможно, они не пойдут на непосредственные акции по силовым методам применения, но все равно речь идет об их усилении. Возможно, Пригожин также относится к их ветвям. Они его используют, он для них некая удобная нынешняя версия Жириновского.

Пригожина, конечно, используют. Такой простой вопрос можно задать: а почему он до сих пор жив, несмотря на оскорбления и обвинения руководства армии? Очень просто. Разве они не могут его уничтожить? У Министерства обороны нет спецназа?

Есть система "Солнцепек", которая фиксирует прибытие Пригожина в тот или иной квадрат, и после этого этот квадрат накрывается "дружественным огнем". Friendly fire, говорят они, а потому несут венки на то, что могло бы быть его могилой. Но ведь этого не произошло.

До 6 мая очень простой ответ на вопрос, почему они его не убивают, – Путин не разрешает. А что случилось 6 мая? 6 мая Пригожин пошел дальше: он не только назвал предателями и расстреливал из пулемета портреты Герасимова и Шойгу – он назвал, извините, законченным мудаком самого главнокомандующего, а это слишком серьезно. То есть, кто-то ему это поручил.

Программа замены Путина уже запущена, и Пригожина максимально в ней используют.

На каком-то этапе его, вероятно, уберут. Но вот посмотрите, что делается с человеком, – он достаточно активно обвиняется. Американская разведка это установила, и "Вашингтон пост" это обнародовала, - документы о его контактах с украинской разведкой. Людей по всей России сажают за решетку на 10 лет за какой-то пост критичный относительно российской "военной операции" – а этого не трогают. Моя гипотеза заключается в том, что операцию по смене власти и замене Путина возглавляет Юрий Ковальчук, человек, считающийся самым близким к Путину. Путин с ним последние три года, с начала эпидемии ковида, вообще 80% времени в бункере проводил наедине с ним. Ковальчук является одним из идеологов этой войны против Запада, против Украины. Но он понял, что война эта проиграна, а для сохранения его клана власти Путина нужно заменить. Решающим сигналом к этой операции будет, как мне кажется, как это ни парадоксально, но даже логично, начало украинской операции, первый видимый, реальный, поразительный успех.

Украинское наступление станет поводом, во-первых, для немедленного отстранения Шойгу и Герасимова.

Главой министерства обороны будет назначен человек Пригожина, а по факту Суровикин, и это будет началом смены власти в России. Новые власти будут вынуждены согласиться на отступление к границам 1991 года. Объяснением станет зрада министерства обороны, ничтожные Шойгу и Герасимов развалили армию и не смогли противиться коалиции 60 западных государств. Мне кажется именно такой сценарий готовится. В Кремле ждут украинского наступления не меньше, чем мы с вами.

Бесспорно, в Кремле не только ждут – готовятся, пытаются проработать несколько сценариев. Но, как мы увидели, ответа у них нет. В частности, речь идет о возможных дроновых атаках. Системы ПВО российской недостаточно, чтобы прикрывать все важные объекты. И отвечать им нечем, качественный состав их армии не позволяет, хотя технику для сухопутной операции они не имеют. У них ракеты. Мы тоже не будем недооценивать нашего неприятеля.

Да, у них есть все, но у них нет системы противовоздушной обороны. Это показывает все лицемерие и заблуждение их многолетней пропаганды. Они же говорили, что НАТО готовится наступать на захват России.

Если бы они в это серьезно верили, они бы выстроили совсем другую систему обороны.

А мы видим, что Москву защищают какие-то "панцири", генералы и полковники на собственной спине тащили на крышу генерального штаба.

Да, у них достаточно ракет, чтобы совершать еще больше военных преступлений, истребляя мирное население Украины. Это их последний отчаянный шаг. Но на поле битвы им противопоставить нечего. Тем более с последними поставками дальнобойных ракет Storm Shadow. Кстати, напомню, что во время последнего визита Зеленского во Францию Макрон сообщил, что французы – а ведь это совместные франко-английские разработки, просто названия разные, англичане навивают Storm Shаdow, а французы называют ту же ракету SKALP, – эту SKALP, такое же количество, предоставят французы, как и англичане.

А что произошло, по вашему мнению, 9 мая с Лукашенко? Эмоции улеглись, Лукашенко уже все "похоронили", но нет – потом показали его "голограмму", или "чучело": человек, очень напоминавший Лукашенко, что-то там даже говорил. Хотя вид у него, откровенно говоря, нехороший. Такой живой труп в мундире. Но показали. Так что же произошло с Лукашенко? И какие сценарии могут запускаться? Ибо, несмотря на определенные надежды (в частности, речь идет о внутренних определенных пертурбациях в России) понятно, что у Кремля есть свои планы и на Беларусь: Беларусь для них плацдарм, и Лукашенко, в принципе, может завершить свою карьеру рукотворным способом, как- вот покойный министр Макей. Что-то случилось. Что же могло произойти 9 мая с Лукашенко – инфаркт, чай с полонием или что-то еще?

Во-первых, ничего с ним 9 мая не произошло. Он приехал очень больной, мы видели: рука перемотана. Он болен. Да, Путин несколько раз рассматривал сценарий ликвидации Лукашенко, он был близок к этому во время предыдущих выборов, была история с десантниками, которых направили в Минск. Потому что Лукашенко неистово сопротивлялся все эти последние 23 года власти Путина полному поглощению Беларуси Россией.

Я не думаю, что сейчас Москва заинтересована в физическом уничтожении Лукашенко,

это создало бы большие проблемы при этих обстоятельствах поражения, которое они испытывают в Украине, ослабление. Посмотрите, на всем постсоветском пространстве ослабляется их позиция в той настоящей борьбе за власть, которая идет после смерти, возможно, по природной причине.

У них есть механизм: это непосредственная оккупация, создание провокации, террористического акта, создание подпольной группы, которую они профинансируют и завезут, после чего запускается сценарий, который использовала в свое время и советская власть: вводятся танки, и белорусская оппозиция может не успеть.

Во время украинского наступления они бросят все силы, откроют второй фронт в Беларуси? Нет, у них состояние отчаяния. О настроении белорусского народа мы не говорим, оно было продемонстрировано во время революции два года назад, которую подавили очень жестоко. Дело в том, что белорусские силовики в окружении Лукашенко поддерживали его в том, что не хотели становиться мелкими членами российского министерства внутренних дел, они тоже держатся за формальную независимость Беларуси. Армении даже не может навязать свое мнение – как он будет в момент наступления украинских войск воплощать силовой сценарий в Беларуси? Смерть Лукашенко станет дополнительной политической и военной катастрофой. Поэтому, несмотря на все христианские традиции, желаем этому военному преступнику раньше Лукашенко счастливо скончаться в ближайшие дни.

Почему происходит "заматывание" дела по F-16? Почему вместо того, чтобы была финализирована авиационная коалиция в поддержку Украины, мы видим снова топот на месте? F-16 нам нужны, но снова и снова все очень скромно. Как в истории с тяжелой бронетехникой – с абрамсами, леопардами.

Вы правы, такое же происходило с "джавелинами" несколько лет назад. "Ни в коем случае нельзя давать "джавелины", провоцировать начало ядерной войны" – эти страхи остаются. И я бы сказал, вы тоже заметили, пожалуй, что больше остается в США, чем в Европе. Европа становится более решительной, Англия всегда была в авангарде максимальной помощи Украине. Да, опять опоздание. F-16 не будут участвовать в этом сражении, но это неизбежно. Уже заявили Англия и Голландия, что они создают коалицию истребителей, Бельгия к ним присоединяется. Да, их не будет в той битве, которая будет разворачиваться в ближайшие недели. Но в любом случае через несколько месяцев эти самолеты уже будут в распоряжении Украины, какими бы ни были обстоятельства. Надо привыкать к реальности. Все время сопротивляется, мы знаем, что этим занимается группа Салливана внутри администрации.

Кстати, заместителя по политическим вопросам министра обороны США Каля отправляют на отдых. И он как раз был среди тех, кто осторожно относился к оказанию помощи.

Это процесс внутренней борьбы внутри администрации. Плохая новость, что он каждый раз затягивает решение проблемы. Но хорошая новость, что позиция наших друзей Блинкена и Остина всегда побеждает. Так будет и в этот раз.