Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная война с Россией В Кремле заявили об усилении "провокационных действий" Украины в Донбассе

В Кремле заявили об усилении "провокационных действий" Украины в Донбассе

17 февраля, 2022 четверг
14:02
война с Россией Дмитрий Песков

Москва обвинила Киев в "усилении провокационных действий" на Донбассе за последние сутки

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает телеканал "Дождь" .

По словам Пескова, ситуация может в любой момент "выйти за пределы информационных атак и вспыхнуть". Спикер Путина заявил, что за последние сутки на линии разграничения на Донбассе усилились "провокационные действия Киева".

Песков также отметил, что в Донбассе нагнетается обстановка, там находится "огромный ударный потенциал" украинских сил.

"Мы слышим в течение суток последних сообщения о том, что, мол, Россия сохраняет огромный ударный потенциал на границе. Но речь идет о нашей собственной территории. Но никто, ни один представитель западный, не говорит об огромном ударном потенциале украинских вооруженных сил на линии разграничения", – заявил он.

Утром 17 февраля "народная милиция" самопровозглашенной "ДНР" заявила о резком обострении ситуации на линии столкновения и обвинила украинских военных в "попытках разрешать активные боевые действия".

Напомним, по состоянию на 11:00 17 февраля российские оккупационные войска в зоне проведения Операции объединенных сил 29 раз нарушили режим прекращения огня , в том числе 27 – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.


Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

"ДНР"
ОРДЛО
Читайте также:
Василь Ломаченко
16 февраля, 2022 среда
Ломаченко согласился на ключевое требование абсолютного чемпиона о бое
Путін
15 февраля, 2022 вторник
Путин обвинил Украину в игнорировании возможности мирного процесса по Донбассу и заявил, что силовое сдерживание - прямая угроза нацбезопасности РФ
Путін
title.author Виталий Портников
16 февраля, 2022 среда
Виталий Портников: Теперь Путин будет шантажировать признанием "республик"
Киев
+7°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 28.11
    Покупка 28.11
    Продажа 28.45
  • EUR
    Покупка 31.88
    Продажа 32.37
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
17 февраля
14:43
Глава МИД Британии Трасс прибыла в Киев
14:41
Олимпиада-2022: В Пекине перенесли последний старт олимпийской чемпионки по Украине на Играх
14:35
Черкасский облсовет выделил 3,5 млн грн для терробороны
14:25
В КГГА объяснили, как будет работать метрополитен в случае полномасштабной войны
14:23
Рада ратифицировала договор с ЕИБ о предоставлении Украине €200 млн кредита на обновление городского транспорта
14:16
Обновлено
Олимпиада-2022: Все медалисты 13-го дня Игр в Пекине. ФОТО
14:09
Зеленский
Зеленский: некоторые члены НАТО не хотят видеть Украину в Альянсе
14:07
Общественное обратится к группе Kalush Orchestra по поводу представления Украины на "Евровидении-2022"
14:05
Алексей Резников
Повышает безопасность людей, уменьшает преступность: Резников выступил за легализацию огнестрельного оружия для самозащиты
13:49
Зеленский
Зеленский заявил о нескольких попытках связаться с Путиным по поводу накопления войск, в Кремле подтвердили запросы и объяснили отказ
13:46
Обновлено
Оккупанты в зоне ООС задействовали запрещенные минометы, тяжелую артиллерию и снаряженные гранатами дроны
13:37
Зеленский во время поездки в зону ООС вышел в Азовское море проверить охрану границ
13:33
Стало известно, почему скандального динамовца выгнали из французского клуба
13:27
В Украине за 2 года заменят старые пригородные поезда, - Мининфраструктуры
13:25
"Европейская Солидарность" во Львовском облсовете поддержала выделение 5 миллионов гривен на нужды территориальной обороны
13:23
Лукашенко
Лукашенко допустил возможность признания независимости "Л/ДНР"
13:20
Кулеба
Кулеба призвал международных партнеров осудить обстрел оккупантами Станицы Луганской
13:06
Обстрелы оккупантами Луганщины: во Врубовке повреждены частный дом и школа, дети и персонал скрылись в подвале, - журналист
13:05
Выдавали рецепты на наркотические средства под видом реабилитации: ГБР проводит обыски в пяти городах
13:04
Это был выстрел в упор из ядерного оружия: Украинка, которую на Олимпиаде-2022 поймали на допинге, объявила о завершении карьеры
12:57
Лукашенко
Лукашенко заявил, что будет "вечным президентом", если Запад продолжит атаки на Беларусь
12:54
Лавров
Россия сегодня ответит США на предложения по "гарантиям безопасности", - Лавров
12:51
Наталья Диденко
Порывистый ветер, дождь и облака, - синоптик Наталья Диденко о погоде на 18 февраля
12:44
Тренер "Аталанты" неожиданно раскритиковал Малиновского, несмотря на супергол украинца "Ювентуса"
12:35
В Украине появятся Силы киберобороны - Резников
12:31
россия танк
Вероятность нападения РФ на Украину сегодня выше, чем вчера, - глава Бюро нацбезопасности Польши
12:21
В оккупированном Крыму ФСБ провела обыски у крымского татарина Дудакова
12:08
"Европейская Солидарность" требует немедленной реакции властей на обстрел детсада в Луганской области
12:07
Представители движения #SaveФЛП протестуют под Верховной Радой, центр Киева перекрыт
12:03
В депутатские планшеты был вшит модуль для онлайн-голосования, – Рудык
12:01
Фьюри выдвинул ультиматум тяжеловесу, сорвавшему его бой с Усиком
11:51
Обстрелы Луганщины оккупантами: жителей Счастья призывают не выходить на улицу, обнародован перечень бомбоубежищ
11:48
самолет
Рада ратифицировала соглашение об "открытом небе" с ЕС
11:42
Поймали на растрате средств: в Киеве сообщено о подозрении начальнице управления образования Дарницкой РГА
11:41
Паксловид
В Украине допущен к применению препарат "Паксловид" для лечения от COVID-19
11:36
падение рубль
Рубль и российские акции усилили падение на фоне новостей о военном обострении на Донбассе
11:35
Олимпиада-2022: Финский фристайлист во время соревнований столкнулся с оператором и сломал ключицу
11:26
Рада со второй попытки уволила главу Фонда госимущества Сенниченко
11:23
"Бизнесмен Петровский лично контролировал удаление видео": журналист Ткач рассказал подробности нападения на съемочную группу в Днепре
11:19
Байден и Шольц призвали РФ сделать реальные шаги по отводу войск от Украины
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV