В Кремле заявили об усилении "провокационных действий" Украины в Донбассе
Москва обвинила Киев в "усилении провокационных действий" на Донбассе за последние сутки
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает телеканал "Дождь" .
По словам Пескова, ситуация может в любой момент "выйти за пределы информационных атак и вспыхнуть". Спикер Путина заявил, что за последние сутки на линии разграничения на Донбассе усилились "провокационные действия Киева".
Песков также отметил, что в Донбассе нагнетается обстановка, там находится "огромный ударный потенциал" украинских сил.
"Мы слышим в течение суток последних сообщения о том, что, мол, Россия сохраняет огромный ударный потенциал на границе. Но речь идет о нашей собственной территории. Но никто, ни один представитель западный, не говорит об огромном ударном потенциале украинских вооруженных сил на линии разграничения", – заявил он.
Утром 17 февраля "народная милиция" самопровозглашенной "ДНР" заявила о резком обострении ситуации на линии столкновения и обвинила украинских военных в "попытках разрешать активные боевые действия".
Напомним, по состоянию на 11:00 17 февраля российские оккупационные войска в зоне проведения Операции объединенных сил 29 раз нарушили режим прекращения огня , в том числе 27 – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
- Утром 17 февраля россияне обстреляли из тяжелой артиллерии Станицу Луганскую , в результате чего была разрушена стена в детском саду, а двое мирных жителей получили контузии.
- Журналист Юрий Бутусов сообщил, что оккупанты под Донецком обстреливают из тяжелой артиллерии силы ООС.
- Утром 17 февраля близ города Счастья на Луганщине вблизи был произведен артиллерийский обстрел . Во Врубовке Луганской области российские оккупанты обстрелами повредили школу, в которой находились 44 человека.
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