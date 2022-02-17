В Кремле заявили об усилении "провокационных действий" Украины в Донбассе

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает телеканал "Дождь" .



По словам Пескова, ситуация может в любой момент "выйти за пределы информационных атак и вспыхнуть". Спикер Путина заявил, что за последние сутки на линии разграничения на Донбассе усилились "провокационные действия Киева".



Песков также отметил, что в Донбассе нагнетается обстановка, там находится "огромный ударный потенциал" украинских сил.



"Мы слышим в течение суток последних сообщения о том, что, мол, Россия сохраняет огромный ударный потенциал на границе. Но речь идет о нашей собственной территории. Но никто, ни один представитель западный, не говорит об огромном ударном потенциале украинских вооруженных сил на линии разграничения", – заявил он.



Утром 17 февраля "народная милиция" самопровозглашенной "ДНР" заявила о резком обострении ситуации на линии столкновения и обвинила украинских военных в "попытках разрешать активные боевые действия".



Напомним, по состоянию на 11:00 17 февраля российские оккупационные войска в зоне проведения Операции объединенных сил 29 раз нарушили режим прекращения огня , в том числе 27 – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Утром 17 февраля россияне обстреляли из тяжелой артиллерии Станицу Луганскую , в результате чего была разрушена стена в детском саду, а двое мирных жителей получили контузии.

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что оккупанты под Донецком обстреливают из тяжелой артиллерии силы ООС.

Утром 17 февраля близ города Счастья на Луганщине вблизи был произведен артиллерийский обстрел . Во Врубовке Луганской области российские оккупанты обстрелами повредили школу, в которой находились 44 человека.



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