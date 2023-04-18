Об этом сообщает пресс-служба Кремля и пишут российские СМИ.

Утром 18 апреля Путин побывал в штабе группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении, где заслушал доклады командующего НДС генерал-полковника Теплинского и командующего группировкой генерал-полковника Макаревича, а также попросил военных высказать мнение об обстановке на Херсонском и Запорожском направлениях.

В этом штабе российский президент поздравил военных с Пасхой и подарил им копию иконы, которая, как сказал, принадлежала "одному из самых успешных министров обороны Российской империи".

Также кремлевский диктатор после этого якобы отправился в штаб Национальной гвардии "Восход", находящийся на временно оккупированной Луганской области. Он принял доклад генерал-полковника Лапина и других офицеров о ситуации в этом направлении.

В Кремле говорят, что рабочие поездки Путина в штабы заранее не готовились.