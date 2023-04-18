В Кремле заявили о визите Путина на оккупированные Херсонскую и Луганскую области
Российский диктатор Владимир Путин якобы побывал на временно оккупированных территориях Херсонской и Луганской областей
Об этом сообщает пресс-служба Кремля и пишут российские СМИ.
Утром 18 апреля Путин побывал в штабе группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении, где заслушал доклады командующего НДС генерал-полковника Теплинского и командующего группировкой генерал-полковника Макаревича, а также попросил военных высказать мнение об обстановке на Херсонском и Запорожском направлениях.
В этом штабе российский президент поздравил военных с Пасхой и подарил им копию иконы, которая, как сказал, принадлежала "одному из самых успешных министров обороны Российской империи".
Также кремлевский диктатор после этого якобы отправился в штаб Национальной гвардии "Восход", находящийся на временно оккупированной Луганской области. Он принял доклад генерал-полковника Лапина и других офицеров о ситуации в этом направлении.
В Кремле говорят, что рабочие поездки Путина в штабы заранее не готовились.
- 19 марта российские государственные информагентства утверждали, что президент РФ Владимир Путин совершил "рабочую поездку" во временно оккупированный Мариуполь.
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