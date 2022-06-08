Об этом сообщает The Guardian.

"Наша позиция хорошо известна. Любая встреча на самом высоком уровне должна быть продуктивной и хорошо подготовленной", - сказал пресс-секретарь кремля Дмитрий Песков.

Он также отметил, что для России нет оснований для дефолта по долгам, поскольку страна не может выплачивать проценты держателям облигаций.



Песков обвинил санкции, из-за которых была заморожена почти половина валютных резервов страны, в "толкании России к искусственному техногенному дефолту".

Напомним, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что считает реалистическим создание " зернового коридора " в Черном море с участием ООН, РФ, Украины и Турции. Чавушоглу также добавил, что заявления последних дней дают основания для надежды на возвращение в переговорный процесс между РФ и Украиной.

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