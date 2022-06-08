English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир В кремле заявили о необходимости снятия санкций, чтобы РФ смогла поставлять зерно на международные рынки

В кремле заявили о необходимости снятия санкций, чтобы РФ смогла поставлять зерно на международные рынки

8 июня, 2022 среда
14:51
Мир Дмитрий Песков

В кремле рассказали о длительном продовольственном кризисе и заявили, что западные санкции необходимо снять, чтобы российское зерно могло поставляться на международные рынки

Об этом сообщает The Guardian.

"Наша позиция хорошо известна. Любая встреча на самом высоком уровне должна быть продуктивной и хорошо подготовленной", - сказал пресс-секретарь кремля Дмитрий Песков.

Он также отметил, что для России нет оснований для дефолта по долгам, поскольку страна не может выплачивать проценты держателям облигаций.

Песков обвинил санкции, из-за которых была заморожена почти половина валютных резервов страны, в "толкании России к искусственному техногенному дефолту".

  • Напомним, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что считает реалистическим создание " зернового коридора " в Черном море с участием ООН, РФ, Украины и Турции. Чавушоглу также добавил, что заявления последних дней дают основания для надежды на возвращение в переговорный процесс между РФ и Украиной.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
Россия
санкции
зерно
Читайте также:
Путін
5 июня, 2022 воскресенье
Путин приказал "мяснику Алеппо" полностью захватить Северодонецк до 10 июня, - глава Луганской ОВА Гайдай
6 июня, 2022 понедельник
Глава оборонного комитета российской Думы заговорил о вводе войск ОДКБ в Украину
7 июня, 2022 вторник
Турецкий министр: договорились с Украиной о покупке зерна со скидкой 25%, но есть дилемма безопасности экспорта
Киев
+27°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.01
    Покупка 34.01
    Продажа 34.93
  • EUR
    Покупка 35.85
    Продажа 37.16
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
8 июня
15:06
"Россияне поставили все на одну карту, главный удар планируют нанести по Краматорску", – польский генерал проанализировал ситуацию на фронте
14:56
Лавров назвал условие, при котором станет возможной встреча Зеленского с Путиным
14:53
Растет вероятность затягивания полномасштабной войны России против Украины до 2023 года, - Всемирный банк
14:40
В Сумской области россияне обстреляли пограничное село: разрушено помещение ГПСУ
14:34
Интервью
Пережить войну поможет "антистрессовый капитал", – психолог
14:30
Кулеба
Никакие "Мински-3" нам не нужны: Кулеба заявил о недопустимости договоренностей за спиной Украины
14:22
Хакеры "взломали" радио "Коммерсант" в России и запустили антивоенный и украинский контент
14:19
Олимпийские комитеты Европы отстранили Россию и Беларусь от участия в 51-й Генеральной Ассамблее
14:14
Разрушена школа, есть пострадавшие: оккупанты нанесли авиаудар по Бахмуту
13:55
Сергей Притула
Дом "Дукат" и фонд Приюты проведут аукцион картин о войне РФ против Украины: деньги пойдут на беспилотники для ВСУ
13:53
зерно
Если Россия не разблокирует порты для экспорта зерна, могут умереть миллионы людей, – итальянский министр
13:48
Спецслужбы РФ рассылают украинским военным угрозы относительно их родным, - Госспецсвязи
13:47
Всемирный банк
Всемирный банк ухудшил прогноз инфляции в Украине с 15 до 20%
13:46
Япония и НАТО договорились расширить военное сотрудничество
13:44
Эксклюзив
На фото защитники Украины и гаубица М109А3
Германия и Греция откладывают поставки БМП, главными поставщиками оружия остаются США, Британия и Польша, - Згурец
13:34
PR
Украинцы могут бесплатно сдать анализы для проверки работы своего сердца
13:30
Ирландская компания Kingspan инвестирует 200 млн евро в новый строительный технологический хаб в Украине
13:26
На фото Владимир Зеленский
Зеленский: на следующей неделе запустят "книгу палачей" - реестр российских военных преступников
13:23
Возглавила оккупационный отдел образования и "назначала" директоров школ: жительнице Каховки объявили подозрение
13:17
Глава МИД Турции после переговоров с Лавровым назвал создание "зернового коридора" в Черном море реалистичным
13:03
Эксклюзив
МАГАТЭ находится под влиянием РФ, четверть руководящего состава – россияне, – президент Энергоатома
13:03
Россияне обстреляли Харьковщину: за сутки 5 человек погибли, еще 12 получили ранения
13:02
товарообмен
Беларусь впервые обогнала Германию в поставках товаров в РФ, - Bloomberg
13:01
В Мариуполе не хватает врачей, оккупанты хотят вернуть к работе пенсионеров 80+, - советник мэра
12:47
В Берлине автомобиль въехал в толпу, один человек погиб, по меньшей мере восемь пострадавших
12:38
Герои Украины: Инна Дерусова – спасала жизнь до последней минуты
12:36
"У нас народу меньше 100 человек осталось, обеспечения никакого": оккупант рассказывает жене, почему не хочет дальше воевать
12:34
Офис генпрокурора
Предоставил оккупантам авто и сооружения для укрепления КПП: в Запорожье сообщили о подозрении депутату сельсовета
12:20
Обновлено
Ярмоленко и Яремчук не сыграют за Украину против Ирландии в Лиге наций
12:16
Эксклюзив
У Лукашенко не имеет финансов для увеличения численности армии Беларуси, - политолог Усов
12:10
Приказывал пытать жителей Конотопа: российскому подполковнику объявили подозрение
12:02
Меркель рассказала, почему уехала в Италию, когда Зеленский звал ее в Бучу
11:59
Эксклюзив
Нам удалось забрать тела погибших воинов из Азовстали, следующим шагом должно быть возвращение наших воинов из плена, - сестра бойца "Азова"
11:55
В Раду могут подать еще несколько законопроектов об отмене льгот на импорт автомобилей, - нардеп
11:52
Люксембург заморозил российские активы на 4,2 млрд. евро
11:49
Порошенко: для депутинизации Европы требуется полное эмбарго на российскую нефть и газ
11:37
Гранаты, патроны и гранатометные выстрелы: украинским военным передадут арсенал оружия, обнаруженный на Донбассе в 2021 году
11:31
Всемирный банк
Для помощи переселенцам: Всемирный банк ссудит Украине $100 млн
11:22
Оккупанты снова планируют форсировать Северский Донец, - глава Луганской ОВА
11:12
Из Аргентины в Польшу прибыл пятый гуманитарый груз для Украины
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV