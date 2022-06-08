В кремле заявили о необходимости снятия санкций, чтобы РФ смогла поставлять зерно на международные рынки
В кремле рассказали о длительном продовольственном кризисе и заявили, что западные санкции необходимо снять, чтобы российское зерно могло поставляться на международные рынки
Об этом сообщает The Guardian.
"Наша позиция хорошо известна. Любая встреча на самом высоком уровне должна быть продуктивной и хорошо подготовленной", - сказал пресс-секретарь кремля Дмитрий Песков.
Он также отметил, что для России нет оснований для дефолта по долгам, поскольку страна не может выплачивать проценты держателям облигаций.
Песков обвинил санкции, из-за которых была заморожена почти половина валютных резервов страны, в "толкании России к искусственному техногенному дефолту".
- Напомним, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что считает реалистическим создание " зернового коридора " в Черном море с участием ООН, РФ, Украины и Турции. Чавушоглу также добавил, что заявления последних дней дают основания для надежды на возвращение в переговорный процесс между РФ и Украиной.
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