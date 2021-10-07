В Кремле заявили о наличии потенциала для наращивания транзита газа в ЕС в обход Украины

Об этом сообщает РБК-Украина.



"Существуют уже сейчас альтернативные украинскому транзиту пути, которые прекрасно работают, которые гораздо более высоко технологичны, более экологичны... Поэтому потенциал есть, все зависит от запросов, контрактных обязательств и коммерческих договоренностей", - цитирует издание слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.



Отмечается, что Песков также отрицательно ответил на вопрос о том, зависит ли наращивание поставок от запуска газопровода "Северный поток-2".

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