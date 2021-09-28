В Кремле заявили о готовности к обсуждению с Киевом вопроса прямых закупок газа
Россия готова обсуждать с Киевом вопрос возобновления закупок Украиной российского газа напрямую
Об этом пишет Интерфакс-Украина.
"Конечно. Этого никто не опровергал. Более того, готовность обсуждать это неоднократно озвучивалась и представителями нашего газового монополиста, и представителями российской стороны на разном уровне", - цитирует агентство слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Комментируя заключение соглашения между Россией и Венгрией о поставках газа в обход Украины, Песков подчеркнул, что данная сделка не нарушает чьих-либо прав и соответствует нормам международной торговли. По его словам, другие страны не могут вмешиваться в этот аспект российско-венгерских отношений.
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