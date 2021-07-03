В Кремле заявили, что ждут Лукашенко в оккупированном Крыму

Об этом сообщают российские СМИ.

На вопрос, ждут ли в Кремле визита Лукашенко в Крым, представитель президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил утвердительно.

"Ждем ли мы президента Беларуси в Крыму? Конечно, ждем", - сказал Песков.

Напомним, 2 июля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал пограничным войскам перекрыть границу с Украиной.

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