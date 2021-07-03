В Кремле заявили, что ждут Лукашенко в оккупированном Крыму
В России рассчитывают на визит самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в оккупированный Крым
Об этом сообщают российские СМИ.
На вопрос, ждут ли в Кремле визита Лукашенко в Крым, представитель президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил утвердительно.
"Ждем ли мы президента Беларуси в Крыму? Конечно, ждем", - сказал Песков.
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Напомним, 2 июля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал пограничным войскам перекрыть границу с Украиной.
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