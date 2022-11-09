Об этом пишут российские СМИ.

По словам Кириенко, в Луганске Песков якобы провел лекции для представителей "пресс-служб" и журналистов из оккупированных Донецкой и Луганской областей, а 9 ноября уже вернулся в Москву.

"Благодарю Дмитрия Сергеевича Пескова. Он только сегодня ночью вернулся из Луганска, где проводил программу обучения для представителей средств массовой информации и пресс-служб", - рассказал Кириенко.

16 октября Дмитрий Песков заявил, что ведение боевых действий с Украиной потребует от России дополнительных усилий , но "спецоперация" будет доведена "до конца".

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