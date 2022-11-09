В кремле заявили, что спикер президента РФ Песков посетил оккупированный Луганск
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко сообщил, что спикер российского диктатора Дмитрий Песков посетил оккупированный Луганск
Об этом пишут российские СМИ.
По словам Кириенко, в Луганске Песков якобы провел лекции для представителей "пресс-служб" и журналистов из оккупированных Донецкой и Луганской областей, а 9 ноября уже вернулся в Москву.
"Благодарю Дмитрия Сергеевича Пескова. Он только сегодня ночью вернулся из Луганска, где проводил программу обучения для представителей средств массовой информации и пресс-служб", - рассказал Кириенко.
- 16 октября Дмитрий Песков заявил, что ведение боевых действий с Украиной потребует от России дополнительных усилий , но "спецоперация" будет доведена "до конца".
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