В кремле заявили, что Северный поток не возобновит полноценную работу, пока ЕС не снимет санкций против РФ
Спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что газопровод Северный поток заработает на полную мощность только в случае отмены санкций Евросоюза против России
Об этом сообщают российские СМИ.
По словам Пескова, проблемы с поставкой газа в Европу возникли из-за санкций против России.
"Проблемы в прокачке возникли из-за санкций, которые ввели против нашей страны и против ряда компаний западные государства, включая Германию и Великобританию. Других причин, которые бы привели к проблемам с прокачкой, не существует", - сказал Песков.
На вопрос, возможно ли возобновление полноценной работы Северного потока в случае смягчения или полной отмены санкций, он ответил утвердительно.
"Безусловно. Те же санкции, которые мешают обслуживать агрегаты, которые мешают их перемещать без соответствующих юридических гарантий, которые мешают предоставлять эти юридические гарантии, именно эти санкции довели ситуацию до того, что мы видим сейчас", – отреагировал представитель Кремля.
- 2 сентября Россия полностью прекратила поставки газа из-за "Северного потока" якобы из-за неисправности.
- В Еврокомиссии заявили, что Газпром лжет о неисправности "Северного потока" и остановил поставки под вымышленным предлогом.
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