Об этом сообщают российские СМИ.

На вопросы, в каких пределах следует воспринимать "границы" Херсонской и Запорожской областей, Песков ответил, что это написано в указе Путина.

"Речь идет о территории, на которой действовала "военно-гражданская администрация" на момент "принятия" в состав РФ. Что, собственно, написано в указе", - сказал Песков.

Он добавил, что определенные части Херсонской и Запорожской областей, которые оставили российские военные, Москва намерена себе "вернуть".

"Там определенные территории все равно будут возвращены, и мы продолжим совещаться с тем населением, которое изъявит желание жить с Россией", - отметил Песков.

3 октября Песков заявил, что "границы" временно оккупированных Херсонской и Запорожской областей "в составе РФ" будут зависеть от "воли населения" .

5 октября Владимир Путин подписал "законы" о так называемом вхождении оккупированных территорий Украины в состав России.

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