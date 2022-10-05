В Кремле заявили, что считают "своими" только те территории Украины, на которых на момент "принятия" в состав РФ действовали оккупационные администрации
Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москвой указом Владимира Путина к РФ "присоединены" оккупированные территории Украины, на которых действовали "военно-гражданские администрации"
Об этом сообщают российские СМИ.
На вопросы, в каких пределах следует воспринимать "границы" Херсонской и Запорожской областей, Песков ответил, что это написано в указе Путина.
"Речь идет о территории, на которой действовала "военно-гражданская администрация" на момент "принятия" в состав РФ. Что, собственно, написано в указе", - сказал Песков.
Он добавил, что определенные части Херсонской и Запорожской областей, которые оставили российские военные, Москва намерена себе "вернуть".
"Там определенные территории все равно будут возвращены, и мы продолжим совещаться с тем населением, которое изъявит желание жить с Россией", - отметил Песков.
- 3 октября Песков заявил, что "границы" временно оккупированных Херсонской и Запорожской областей "в составе РФ" будут зависеть от "воли населения" .
- 5 октября Владимир Путин подписал "законы" о так называемом вхождении оккупированных территорий Украины в состав России.
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