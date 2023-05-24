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В Кремле заявили, что Россия вмешается, если в Беларуси попытаются свергнуть режим Лукашенко

24 мая, 2023 среда
18:59
Мир Дмитрий Песков

Россия считает своим долгом вмешаться, если в Беларуси попытаются свергнуть режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко

Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, передают росСМИ.

Накануне вечером бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью телеканалу Polsat призвал Варшаву готовиться к потенциальному народному восстанию в Беларуси и поддержать его.

"Польское руководство сейчас буквально находится в истериках русофобии, и мы видим, что это враждебное нам государство фактически открыто говорит о своем намерении вмешиваться непосредственно, в том числе силовыми методами, во внутренние дела соседнего государства", - сказал Песков.

При этом он напомнил, что у России есть союзнические обязательства перед Беларусью по защите этой страны.

"Конечно, у России есть обязательства по обеспечению безопасности Беларуси, что мы и будем делать перед такой очевидной угрозой", - сказал "голос Путина".

Новости
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Белорусь
Дмитрий Песков
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