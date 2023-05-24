В Кремле заявили, что Россия вмешается, если в Беларуси попытаются свергнуть режим Лукашенко
Россия считает своим долгом вмешаться, если в Беларуси попытаются свергнуть режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко
Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, передают росСМИ.
Накануне вечером бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью телеканалу Polsat призвал Варшаву готовиться к потенциальному народному восстанию в Беларуси и поддержать его.
"Польское руководство сейчас буквально находится в истериках русофобии, и мы видим, что это враждебное нам государство фактически открыто говорит о своем намерении вмешиваться непосредственно, в том числе силовыми методами, во внутренние дела соседнего государства", - сказал Песков.
При этом он напомнил, что у России есть союзнические обязательства перед Беларусью по защите этой страны.
"Конечно, у России есть обязательства по обеспечению безопасности Беларуси, что мы и будем делать перед такой очевидной угрозой", - сказал "голос Путина".
- 24 мая белорусский общественный деятель, советник Светланы Тихановской Франак Вячорка в эфире Еспресо сказал, что белорусские добровольцы могут сыграть важную роль в освобождении Беларуси после успешного контрнаступления ВСУ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.08
Покупка 37.08Продажа 37.62
-
EUR
Покупка 40.1Продажа 40.96
- Актуальное
- Важное