Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, передают росСМИ.

Накануне вечером бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью телеканалу Polsat призвал Варшаву готовиться к потенциальному народному восстанию в Беларуси и поддержать его.

"Польское руководство сейчас буквально находится в истериках русофобии, и мы видим, что это враждебное нам государство фактически открыто говорит о своем намерении вмешиваться непосредственно, в том числе силовыми методами, во внутренние дела соседнего государства", - сказал Песков.

При этом он напомнил, что у России есть союзнические обязательства перед Беларусью по защите этой страны.

"Конечно, у России есть обязательства по обеспечению безопасности Беларуси, что мы и будем делать перед такой очевидной угрозой", - сказал "голос Путина".