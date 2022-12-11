В Кремле заявили, что РФ придется "жить в конфронтации с Западом"

Об этом пишут пропагандистские СМИ.

Песков заявил, что отношения РФ с Западом остановились и "не двигаются" и что России нужно учиться жить в таких условиях.

"Мы не двигаемся. Мы уже приехали на станцию под названием "конфронтация". И нам нужно быть собранными, мощными, и нужно иметь запас прочности, потому что нам еще придется жить в условиях этой конфронтации", - сказал он.

Песков также заявил, что на Западе Россию "никто не любит и любить особо не собирается", но "РФ это и не нужно". По его словам, Россию любит "другая часть мира".

8 декабря пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ не собирается "присоединять" новые территории Украины, однако хочет "освободить" уже аннексированные.

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