В Кремле заявили, что Путин не обсуждал с Си Цзиньпином мирный план Зеленского

Об этом сообщают российские СМИ.

По его словам, Путин и Си Цзиньпин не обсуждали формулу мира Владимира Зеленского для прекращения войны РФ против Украины, а во время переговоров лишь обменялись мнениями относительно положений китайского плана.

"Нет, украинский мирный план не обсуждался. Был обмен мнениями по поводу положений, содержащихся в китайском мирном плане, президент Путин сам об этом говорил. План Зеленского - это уж скорее вопрос, касающийся двусторонних отношений между Китаем и Украиной", - сказал Песков.

В ноябре 2022 года на саммите Большой двадцатки на Бали Владимир Зеленский представил "формулу мира" из 10 пунктов.

24 февраля Китай опубликовал документ с позицией по "политическому урегулированию" войны России против Украины.