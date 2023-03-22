В Кремле заявили, что Путин не обсуждал с Си Цзиньпином мирный план Зеленского
Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не обсуждал во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпином мирный план президента Украины Владимира Зеленского
Об этом сообщают российские СМИ.
По его словам, Путин и Си Цзиньпин не обсуждали формулу мира Владимира Зеленского для прекращения войны РФ против Украины, а во время переговоров лишь обменялись мнениями относительно положений китайского плана.
"Нет, украинский мирный план не обсуждался. Был обмен мнениями по поводу положений, содержащихся в китайском мирном плане, президент Путин сам об этом говорил. План Зеленского - это уж скорее вопрос, касающийся двусторонних отношений между Китаем и Украиной", - сказал Песков.
- В ноябре 2022 года на саммите Большой двадцатки на Бали Владимир Зеленский представил "формулу мира" из 10 пунктов.
- 24 февраля Китай опубликовал документ с позицией по "политическому урегулированию" войны России против Украины.
- 20 марта, в Москве состоялась встреча лидера Китая Си Цзиньпина с президентом РФ Владимиром Путиным, которая длилась 4,5 часа.
- 21 марта Си Цзиньпин на встрече в Кремле с Путиным заявил, что "конфликты должны решаться путем диалога и переговоров", комментируя войну в Украине.
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