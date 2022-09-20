В Кремле заявили, что пока не видят перспектив окончания войны в Украине дипломатическим путем
Пока перспективы политико-дипломатического урегулирования ситуации в Украине не просматриваются
Об этом заявил Интерфаксу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока такие перспективы не просматриваются", - сказал Песков, говоря о возможности урегулирования ситуации политико-дипломатическим путем.
- Отметим, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил , что вторжению России в Украину нет никакого оправдания, а о прекращении войны следует договариваться за столом переговоров. Такое заявление он сделал после встречи с Путиным в Самарканде.
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