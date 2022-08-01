English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир В Кремле заявили, что поддерживают Сербию в конфликте с Косово

В Кремле заявили, что поддерживают Сербию в конфликте с Косово

1 августа, 2022 понедельник
13:06
Мир Сербия

Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия в конфликте Сербии и Косово полностью находится на стороне Белграда

Об этом сообщают российские СМИ.

"Мы абсолютно поддерживаем Сербию, мы рядом с косовскими сербами. Мы считаем, что требования косовцев абсолютно необоснованны. Слава богу, удалось обострения ночью избежать, но эта ситуация только отложена на один месяц", - сказал Песков и назвал позицию Сербии миролюбивой и конструктивной.

Он также призвал признавшие Косово страны сдержать его от шагов, которые могут привести к эскалации.

"Считаем, что те страны, которые признали Косово и являются гарантами, они должны употребить все свое влияние для того, чтобы предостеречь власти Косово относительно принятия каких-то непродуманных шагов, способных привести к дальнейшей эскалации напряженности. И, конечно, мы требуем, чтобы все права сербов были соблюдены", - подчеркнул Песков.

  • 31 июля полиция Косово в ответ на баррикадирование этническими сербами двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Сербией приостановила их деятельность.
  • Сербское население северной части Косово было недовольно решением правительства запретить им пользоваться выданными в Сербии автомобильными номерами и личными ID-картами и перевести их в принудительном порядке на косовские документы.
  • На фоне конфликта с Косово в Сербии заговорили о "денацификации" Балкан , а президент Александр Вучич выступил с заявлением, в котором обвинил в эскалации Приштину и пообещал, что Сербия "победит" . На такое заявление отреагировала миссия НАТО в Косово, которая заверила, что вмешается, "если стабильность региона окажется под угрозой".
  • 1 августа Косово отложило процедуру введения перерегистрации документов сербов до 1 сентября.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Россия
Косово
Дмитрий Песков
Сербия
Читайте также:
Знищений російський танк
1 августа, 2022 понедельник
ВСУ уничтожили новые российские склады с боеприпасами, танки, артустановки и ликвидировали 52 рашиста
Система БПЛА Poseidon
31 июля, 2022 воскресенье
Крутые "птички" для контрнаступления: Порошенко передал Десантно-штурмовым войскам беспилотную систему Poseidon
M142 HIMARS
31 июля, 2022 воскресенье
В Херсонской области ВСУ ракетами HIMARS уничтожили более 40 вагонов с оккупантами, техникой и боеприпасами
Киев
+27°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.26
    Покупка 39.26
    Продажа 40.44
  • EUR
    Покупка 39.54
    Продажа 41
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
1 августа
14:10
Обновлено
Рашисты попали по Харькову: один человек погиб, еще один - ранен
13:55
Ветеранам упростили условия приобретения жилья
13:46
Эксклюзив
Россия заинтересована "поджечь" Балканы, но она не имеет влияния, - политолог-международник Воля
13:27
Украина получила первые €500 млн помощи от ЕС, 2 августа ожидает еще €500 млн, - Шмыгаль
13:21
Украинские бойцы уничтожили замаскированный вражеский танк из ракетного комплекса "Стугна-П"
13:17
2 августа спикер палаты представителей США может посетить Тайвань, - СМИ
13:10
Украина примет участие в детском песенном конкурсе "Евровидение-2022"
13:03
Военно-морские силы захватили в плен 11 оккупантов во время контрнаступления на Херсонщине
12:57
Эксклюзив
Для возобновления работы Ужгородского аэропорта есть определенные технологические ограничения, - авиаэксперт Долинце
12:44
На фото изъяты бронежилеты
Правоохранители разоблачили добровольца Терробороны, продававшего военную гуманитарку
12:42
Умер последний председатель КГБ СССР
12:38
"Смелая гривня": НБУ запустил акцию по сбору монет для нужд ВСУ
12:36
В Сумской области задержали двух российских агентов, которые собирали разведданные о ВСУ для дальнейшей передачи ДРГ
12:23
В Киеве наземный общественный транспорт будет останавливаться на время воздушной тревоги
12:19
За месяц около 80 россиян подали документы на украинскую визу, - Госпогранслужба
12:11
дождь
Синоптик Наталья Диденко рассказала, где в Украине пройдет без дождей на Илью
12:04
Эксклюзив
Кабмин ведет провальную политику подготовки к отопительному сезону, - экономист Несходовский
12:02
Обновлено
На Донетчине за сутки российские оккупанты убили трех мирных жителей, еще 16 ранены
11:54
Бриджит Бринк
В США отреагировали на разблокировку экспорта украинского зерна
11:53
Заработал государственный портал розыска детей "Дети войны"
11:46
Заместителя декана и преподавателя Летной академии НАУ поймали на взятке 45 тыс. грн
11:40
Служба безопасности Латвии арестовала пророссийского политика
11:13
Эксклюзив
гривна доллар
Курс гривни спекулятивно разгоняется, – инвестиционный банкир Фурса
11:00
Российские хакеры из KILLNET собираются "атаковать" американскую компанию, поставляющую в Украину HIMARS
10:54
В разведке рассказали о первом важном результате контрнаступления ВСУ в Херсонской области
10:50
Россияне используют Запорожскую АЭС в качестве щита, чтобы оттуда обстреливать ракетами украинцев, - NYT
10:37
евро
Курс евро подскочил: цена валюты в украинских обменниках 1 августа
10:36
ДНР
В Херсонской области организацию псевдореферендума будут проводить "Волонтеры zа Россию", местные жители оказывают активное сопротивление, - СБУ
10:20
уголь корабль
В ЕС вступило в силу эмбарго на экспорт российского угля
10:06
Россия потеряла более 41 тыс. военных, 932 артсистемы и 736 беспилотников за время полномасштабной войны против Украины
09:56
Обновлено
Первое судно с украинским зерном вышло из порта Одессы
09:43
Обновлено
В Черном море в сторону Новороссийска маневрируют 18 вражеских боевых кораблей и катеров
09:35
Латвия
Латвия приостанавливает соглашение с РФ об упрощенном пересечении границы жителями определенных районов
09:34
Великобритания передаст Украине военные корабли из собственного флота, - посол Пристайко
09:25
Эксклюзив
Оккупанты могут активизировать боевые действия на Запорожском и Харьковском направлениях, - Згурец
09:21
Подтвержденные потери РФ в Украине превысили 5 тыс. единиц разной бронетехники, – исследовательский сервис Oryx
09:10
Голы Месси и Неймара помогли ПСЖ выиграть первый трофей нового сезона
08:45
Эксклюзив
На Юге Украины оккупанты готовятся к наступлению, - депутат Запорожского облсовета Лышенко
08:38
Разведка Британии выяснила, куда РФ перебрасывает войска с Донбасса
08:34
Обновлено
Оккупанты обстреляли Никопольский и Криворожский районы: разбиты дома и автомобили, есть пострадавшие
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV