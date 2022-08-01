Об этом сообщают российские СМИ.

"Мы абсолютно поддерживаем Сербию, мы рядом с косовскими сербами. Мы считаем, что требования косовцев абсолютно необоснованны. Слава богу, удалось обострения ночью избежать, но эта ситуация только отложена на один месяц", - сказал Песков и назвал позицию Сербии миролюбивой и конструктивной.

Он также призвал признавшие Косово страны сдержать его от шагов, которые могут привести к эскалации.

"Считаем, что те страны, которые признали Косово и являются гарантами, они должны употребить все свое влияние для того, чтобы предостеречь власти Косово относительно принятия каких-то непродуманных шагов, способных привести к дальнейшей эскалации напряженности. И, конечно, мы требуем, чтобы все права сербов были соблюдены", - подчеркнул Песков.

31 июля полиция Косово в ответ на баррикадирование этническими сербами двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Сербией приостановила их деятельность.

Сербское население северной части Косово было недовольно решением правительства запретить им пользоваться выданными в Сербии автомобильными номерами и личными ID-картами и перевести их в принудительном порядке на косовские документы.

На фоне конфликта с Косово в Сербии заговорили о "денацификации" Балкан , а президент Александр Вучич выступил с заявлением, в котором обвинил в эскалации Приштину и пообещал, что Сербия "победит" . На такое заявление отреагировала миссия НАТО в Косово, которая заверила, что вмешается, "если стабильность региона окажется под угрозой".

1 августа Косово отложило процедуру введения перерегистрации документов сербов до 1 сентября.

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