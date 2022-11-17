В Кремле заявили, что обстрелы критической инфраструктуры Украины – это "последствия отказа от переговоров с РФ"
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что обстрелы Россией критической инфраструктуры Украины – это "последствия отказа Киева от переговоров с РФ"
Об этом сообщают российские СМИ.
Он заявил, что Россия обстреливает только те объекты инфраструктуры, которые "прямо или косвенно касаются военного потенциала Украины".
Также Песков сказал, что отсутствие света и тепла во многих районах Украины вызвано отказом правительства нашей страны вести переговоры с Россией.
"Нежелание украинской стороны решать проблему, выходить на переговоры, более того, действия украинской стороны по отказу от согласованных значений текста и так далее – вот это все последствия, и об этом тоже нужно говорить", - сказал Песков.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получал сигналы от западных партнеров о желании российского лидера Владимира Путина вести переговоры и предложил сделать их публичными. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публичные переговоры невозможны.
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