Об этом сообщают российские СМИ.

Он заявил, что Россия обстреливает только те объекты инфраструктуры, которые "прямо или косвенно касаются военного потенциала Украины".

Также Песков сказал, что отсутствие света и тепла во многих районах Украины вызвано отказом правительства нашей страны вести переговоры с Россией.

"Нежелание украинской стороны решать проблему, выходить на переговоры, более того, действия украинской стороны по отказу от согласованных значений текста и так далее – вот это все последствия, и об этом тоже нужно говорить", - сказал Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получал сигналы от западных партнеров о желании российского лидера Владимира Путина вести переговоры и предложил сделать их публичными. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публичные переговоры невозможны.

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