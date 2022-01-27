В Кремле заявили, что никогда раньше не поставляли оружие в ОРДЛО и пока не рассматривают эту инициативу

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.



"Мне неизвестно о том, что эта инициатива находится на рассмотрении. Пока нет какой-либо реакции президента на подобные инициативы", - заявил представитель Кремля, говоря о рассмотрении идеи снабжать оружие ОРДЛО Путиным.



В то же время он заверил, что Россия раньше не поставляла оружие на оккупированный Донбасс.



"Это что-то новое", – заявил Песков.



Он подчеркнул, что это "партийная инициатива", которая "в очередной раз подчеркивает, насколько болезненно ситуация воспринимается нашими парламентариями".

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил , что поставка оружия из России наемникам "ЛДНР" будет зависеть от соблюдения Украиной Минских соглашений, в частности, относительно особого статуса Донбасса.

26 января стало известно, что партия Путина "Единая Россия" обратилась к власти с просьбой предоставить "ЛДНР" военную помощь .

Член комитета Госдумы по обороне РФ Андрей Гурулев заявил , что Россия могла бы поставлять в ОРДЛО противотанковые снаряды, мины и переносные зенитно-ракетные комплексы.



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