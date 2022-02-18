В Кремле заявили, что ничего не знают об эвакуации жителей ОРДЛО в Россию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия ничего не знает об эвакуции жителей ОРДЛО в Ростовскую область
Об этом сообщает Интерфакс.
"Я не знаю, что сейчас происходит у (главаря "ДНР", - ред.) Пушилина", - ответил Песков на вопросы журналиста.
Также у Пескова нет информации, согласовывали ли эвакуацию с российской стороной, и готова ли Россия принять эвакуированных жителей.
"Я не знаю, с кем были контакты, у меня нет информации", - утверждает Песков.
- Ранее сообщалось, что главы "ДНР" Денис Пушилин и "ЛНР" Леонид Пасечник сообщили об эвакуации населения в Россию. Прежде всего, эвакуации подлежат женщины, дети и пожилые люди. Пушилин заявил, что по договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места для приема и размещения людей.
- Позже оккупационные власти Крыма заявили, что при необходимости готовы принять на полуострове эвакуированных жителей ОРДЛО.
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