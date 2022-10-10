Об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По информации турецкой стороны, комментарии из Вашингтона по предложению Турции провести в Стамбуле переговоры России с США и странами Европы были "очень положительными".

"Пока нет", - сказал Песков в ответ на вопрос, получали ли в кремле предложение Турции.

9 октября турецкое издание Milliyet сообщило, что Турция планирует организовать переговоры между Россией и США, Францией, Германией и Великобританией по Украине. Milliyet утверждает, что план еще не был предоставлен всем западным столицам, однако Вашингтон уже получил его через частные каналы и первоначальные комментарии США по этому поводу якобы положительные. При этом Турция подчеркивает необходимость завершить войну без применения ядерного потенциала.

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