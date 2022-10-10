В кремле заявили, что не знают о предложении Турции провести переговоры с Западом
В кремле пока не получали предложение Турции провести в Стамбуле переговоры с США, Германией, Францией и Великобританией
Об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
По информации турецкой стороны, комментарии из Вашингтона по предложению Турции провести в Стамбуле переговоры России с США и странами Европы были "очень положительными".
"Пока нет", - сказал Песков в ответ на вопрос, получали ли в кремле предложение Турции.
- 9 октября турецкое издание Milliyet сообщило, что Турция планирует организовать переговоры между Россией и США, Францией, Германией и Великобританией по Украине. Milliyet утверждает, что план еще не был предоставлен всем западным столицам, однако Вашингтон уже получил его через частные каналы и первоначальные комментарии США по этому поводу якобы положительные. При этом Турция подчеркивает необходимость завершить войну без применения ядерного потенциала.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.21
Покупка 40.21Продажа 41.07
-
EUR
Покупка 38.91Продажа 40.02
- Актуальное
- Важное