В Кремле заявили, что не вмешиваются в протесты в Казахстане

Об этом сообщает РИА-Новости.



По словам Дмитрия Пескова, Казахстан не просил помощи у России.



"Мы убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы", – заявил он.

Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.

4 января казахские силовики начали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты. В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни сотрудников органов внутренних дел, задержали более 200 человек.

На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку.

В столице Казахстана Нур-Султане ввели чрезвычайное положение.

Крупнейший интернет-провайдер Казахстана "Казахтелеком" отключил интернет по всей стране. Также в Алматы не работает мобильная связь.

Президент Касим-Жомарт Токаев возглавил Совет Безопасности и заявил, что намерен жестко реагировать на протесты в стране.