В Кремле заявили, что не собираются выводить войска из областей у границ Украины

Об этом Дмитрий Песков сказал журналистам в среду, 12 января, сообщает ТАСС.



По его словам, Россия будет продолжать проводить военные учения на своей территории. Песков также заявил, что нет никакой связи между учениями Западного военного округа и переговорами РФ с США и НАТО по поводу "гарантий безопасности" и угрозы вторжения в России в Украину.



"Нет, никакой связи нет. Мы говорим все-таки о наших подразделениях и наших военных округах на территории нашей страны, военное строительство и военные учения продолжались, продолжаются и будут продолжаться, это обычная практика любых вооруженных сил", - заявил представитель Кремля.



Напомним, сегодня в Брюсселе проходит заседание Совета Россия-НАТО, главной темой которого стали потенциальная угроза военного вторжения РФ в Украину и американское присутствие в Европе. Также Москва представит свои требования по нерасширению НАТО на восток, в том числе за счет Украины.



10 января в Женеве прошла встреча США и РФ, где обсуждалось движение Украины в НАТО и безопасность в Европе. 13 января вопросы "гарантий безопасности" РФ будут обсуждаться на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

11 января в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях Российской Федерации начались учения со стрельбами, в которых участвуют около 3 тыс. военных и 300 единиц военной техники.

Заместитель госсекретаря США Нуланд заявила, что Россия подготовила план внутреннего саботажа и дестабилизации в Украине.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в Вашингтоне ожидают разъяснений России по поводу новых военных учений у границ Украины.

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