В Кремле заявили, что не считают уход войск РФ из Херсона унизительным

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.

"Нет", — сказал Песков, отвечая на вопрос, согласен ли он с тем, что отвод войск из Херсона унизителен для президента России Владимира Путина.

"Многие разные эксперты. Есть такие, которые говорят так, как вы говорите, есть эксперты, которые говорят другие вещи. Мы не хотели бы комментировать ни тех, ни других. Специальная военная операция продолжается", - добавил он.

Комментируя решение военного командования об отводе войск, пресс-секретарь Путина сообщил, что ему "нечего добавить" на эту тему.

"Здесь за расширяющими комментариями нужно обращаться в Миноборону", - отметил он.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил , что российские войска отходят на левый берег Херсонской области.

В Минобороны Украины заявили , что говорить об уходе войск РФ преждевременно.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb