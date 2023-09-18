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Война с Россией: хроника
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Главная Война с Россией В Кремле заявили, что не располагают информацией о состоянии здоровья Кадырова

В Кремле заявили, что не располагают информацией о состоянии здоровья Кадырова

18 сентября, 2023 понедельник
14:36
Война с Россией Рамзан Кадыров

На фоне слухов о тяжелом физическом состоянии главы Чечни Рамзана Кадырова пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет информации о его возможной болезни

Об этом информируют российские СМИ ТАСС и агентство РИА Новости.

"У нас нет какой-либо информации. В любом случае администрация президента вряд ли может давать информацию о состоянии его здоровья. Поэтому нам здесь нечего сказать", - ответил Песков журналистам на вопрос, насколько в Кремле обеспокоены состоянием Кадырова.

Кроме того, Песков прокомментировал сообщение о том, что Кадыров якобы летал в воскресенье в Москву для встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

"Никаких встреч с Путиным не было", – ответил пресс-секретарь главы РФ.

Слухи о смерти Кадырова: что известно

Представитель ГУР Андрей Юсов 15 сентября заявил, что у главы Чечни Рамзана Кадырова обострились болезни. По его словам, Кадыров находится в тяжелом состоянии.

Эти данные о критическом состоянии главы Чечни подтверждаются из разных источников. В то же время отмечалось, что речь идет не о ранении.

Впоследствии, 17 сентября, в телеграмм-канале Кадырова появилось видео, в котором глава Чечни реагирует на предварительные заявления о своем тяжелом состоянии.

В видеоролике Кадыров ходит под дождем и советует всем "кто не может отличить правду от лжи", сделать так же. С начала распространения информации о болезнях главы Чечни это первое личное видео Кадырова.

В то же время СМИ сообщали , что самолет главы Чечни уже третьи сутки находится в Москве. Отмечалось, что бизнес-джет с номером RA-73417 вылетел из Грозного в направлении Москвы 15 сентября и перестал передавать сигнал в небе над Волгоградом, а услуги отслеживания полетов его приземления не фиксировали.

Также сообщалось, что самолет главы Чечни летал в Москву в сентябре еще дважды – 6 и 9 числа.

Кроме этого, близкий к российским силовым структурам ТГ-канал "ВЧК-ОГПУ" сообщал, что большинство автомобилей, которые сейчас находятся на территории Центральной клинической больницы Управления делами президента РФ, связаны с Чечней.

Источник "ВЧК-ОГПУ" узнал в пассажире человека, очень похожего на полномочного представителя Рамзана Кадырова Саида Бекбарзова. Также в другом автомобиле источники узнали человека, который очень похож на племянника Рамзана Кадырова Идриса Черхигова.

Мир
Россия
Дмитрий Песков
Чечня
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