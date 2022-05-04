В Кремле заявили, что не планируют объявлять войну Украине и всеобщую мобилизацию 9 мая

Об этом сообщают российские СМИ.

Отвечая на вопрос, какова вероятность того, что президент РФ Владимир Путин может объявить войну Украине 9 мая, Песков ответил, что никакой.

"Никакой. Мы уже ответили на этот вопрос. Нет, это чушь", - сказал Песков.

Кроме этого, он отметил, что к сообщениям иностранных СМИ о том, что Путин 9 мая объявит в России всеобщую мобилизацию, также прислушаться не стоит.

"Это неправда, это чушь", - отметил Песков.

29 апреля министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что 9 мая Владимир Путин может объявить всеобщую мобилизацию россиян .

2 мая информацию об объявлении мобилизации в РФ подтвердил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

3 мая CNN сообщило, что Владимир Путин вместо так называемой "специальной военной операции" 9 мая может объявить войну в Украине .

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