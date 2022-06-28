В Кремле заявили, что не будут передавать Лукашенко ядерное оружие

Об этом заявил спикер президента РФ Владимира Путина Дмитрия Песков в комментарии РИА Новости.

"Президент не говорил об этом. Он говорил о комплексах, которые технически способны нести разные виды оружия", - сказал Песков, отвечая на вопрос, стоит ли сейчас вопрос о передаче Минску ракет с ядерным оружием.

25 июня российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ передаст Беларуси оперативно-тактические комплексы "Искандер", способные нести ракеты с ядерным зарядом.