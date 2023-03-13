В Кремле заявили, что намерены достичь поставленных в Украине целей только военным путем
Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается вести переговоры с Украиной, а планирует достичь поставленных целей только военным путем
Об этом пишет российский "Коммерсант".
"Поставленных Россией целей в Украине сейчас можно добиться только военным путем, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет", - заявил представитель Кремля.
Так он прокомментировал заявление экс-председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера, призвавшего создать контактную группу для подготовки к предстоящим переговорам между Украиной и Россией о завершении войны.
- Россию не приглашали на Мюнхенскую конференцию безопасности, которая состоялась в феврале.
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