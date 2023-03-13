Об этом пишет российский "Коммерсант".

"Поставленных Россией целей в Украине сейчас можно добиться только военным путем, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет", - заявил представитель Кремля.

Так он прокомментировал заявление экс-председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера, призвавшего создать контактную группу для подготовки к предстоящим переговорам между Украиной и Россией о завершении войны.