Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Песков назвал пленных граждан США "солдатами удачи", участвовавших в "незаконных операциях на территории Украины".

"Они участвовали в обстрелах наших военных, они ставили под угрозу их жизнь, и они должны ответить за совершенные преступления", – отметил пресс-секретарь президента РФ.

Он также объяснил, что эти американцы не имеют отношения к ВСУ, и потому на них не распространяется юрисдикция Женевских конвенций.

15 июня The Telegraph сообщил, что под Харьковом в плен к россиянам попали двое американских добровольцев.

16 июня пресс-секретарь совета нацбезопасности США Джон Кирби призвал американцев не посещать Украину из-за сообщения, что двоих их военных захватили оккупанты.

18 июня российские пропагандисты показали видео с пленными американскими добровольцами.

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