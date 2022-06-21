В Кремле заявили, что на пленных в Украине американцев не распространяются требования Женевских конвенций
Захваченные в плен во время боевых действий в Украине граждане США не имеют отношения к ВСУ, поэтому Женевские конвенции на них не распространяются
Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Песков назвал пленных граждан США "солдатами удачи", участвовавших в "незаконных операциях на территории Украины".
"Они участвовали в обстрелах наших военных, они ставили под угрозу их жизнь, и они должны ответить за совершенные преступления", – отметил пресс-секретарь президента РФ.
Он также объяснил, что эти американцы не имеют отношения к ВСУ, и потому на них не распространяется юрисдикция Женевских конвенций.
- 15 июня The Telegraph сообщил, что под Харьковом в плен к россиянам попали двое американских добровольцев.
- 16 июня пресс-секретарь совета нацбезопасности США Джон Кирби призвал американцев не посещать Украину из-за сообщения, что двоих их военных захватили оккупанты.
- 18 июня российские пропагандисты показали видео с пленными американскими добровольцами.
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