В Кремле заявили, что "мирный план" должен включать оккупацию Россией четырех регионов Украины
В Кремле считают, что мирный план должен учитывать оккупацию Россией четырех областей Украины: Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской в их административных границах
Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
"Пока нет никакого "мирного плана" Украины, давайте начнем с этого", – сказал "голос" Путина.
"Опять же, не может быть никакого "мирного плана" Украины, не учитывающего сегодняшних реалий - с российской территорией, с вхождением в состав России четырех новых регионов. Никакой план, не учитывающий эти реалии, не может претендовать на то, чтобы быть мирным", - добавил Песков, имея в виду Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области. Ни одну из этих областей враг не оккупировал полностью, но считает их своими в их административных границах.
- Украина предложила обсудить "формулу мира" при посредничестве генсека ООН Гутерреша.
- В ноябре на саммите G20 на Бали президент Украины Владимир Зеленский представил "формулу мира" из 10 пунктов.
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