В Кремле заявили, что границы Херсонской и Запорожской областей будут зависеть от "воли населения"
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что границы временно оккупированных Херсонской и Запорожской областей "в составе РФ" будут зависеть от "воли населения"
Об этом сообщают российские СМИ.
Песков заявляет, что правительство РФ будет "совещаться" с населением Херсонской и Запорожской областей, которые путём незаконных референдумов хотят присоединить к России. Отмечается, что русская армия не контролирует эти области полностью.
Пресс-секретарь сообщает, что террористические организации "ЛНР" и "ДНР" могут "войти" в состав РФ в "границах" 2014 года.
- 2 октября 2022 года Конституционный трибунал РФ "утвердил" аннексию оккупированных частей Украины. В сообщении говорится, что аннексированные территории будут считаться принятыми в состав РФ с момента подписания договора, а не его ратификации. "Государственным языком" на аннексированных территориях будет считаться русский, однако Конституционный суд заявляет, что "гарантирует сохранение права на родной язык, в том числе украинский".
- Президент РФ Владимир Путин 2 октября 2022 г. внес в Госдуму законопроект о "принятии в состав РФ" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" и временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей.
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