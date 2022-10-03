Об этом сообщают российские СМИ.

Песков заявляет, что правительство РФ будет "совещаться" с населением Херсонской и Запорожской областей, которые путём незаконных референдумов хотят присоединить к России. Отмечается, что русская армия не контролирует эти области полностью.

Пресс-секретарь сообщает, что террористические организации "ЛНР" и "ДНР" могут "войти" в состав РФ в "границах" 2014 года.

2 октября 2022 года Конституционный трибунал РФ "утвердил" аннексию оккупированных частей Украины. В сообщении говорится, что аннексированные территории будут считаться принятыми в состав РФ с момента подписания договора, а не его ратификации. "Государственным языком" на аннексированных территориях будет считаться русский, однако Конституционный суд заявляет, что "гарантирует сохранение права на родной язык, в том числе украинский".

Президент РФ Владимир Путин 2 октября 2022 г. внес в Госдуму законопроект о "принятии в состав РФ" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" и временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей.

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