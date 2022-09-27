Об этом сообщают российские СМИ.

По его словам, Владимир Путин 15 сентября во время встречи на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде действительно заверил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности к возобновлению переговоров с Украиной на новых условиях.

"Президент говорил, что, разумеется, Россия сохраняет свою готовность вести переговоры, но по мере того, как меняется ситуация, изменяются и условия", - сказал Песков, но не уточнил о каких именно условиях идет речь.

В то же время он добавил, что после псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины ситуация у них "кардинально изменится с юридической точки зрения".

"Кардинальным образом, естественно, изменится с юридической точки зрения, с точки зрения международного права, со всеми вытекающими последствиями для обеспечения безопасности на этих территориях", - отметил Песков.

26 сентября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Владимир Путин на встрече с Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о готовности РФ вернуться к переговорам с Украиной на новых условиях.

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