Об этом сообщают российские СМИ.

Об этом пресс-секретарь Владимира Путина сказал, отвечая на вопрос, повлияет ли на позицию Москвы относительно размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии негативная реакция Запада.

"На планы России такая реакция, безусловно, повлиять не может. Президент все объяснил в своем заявлении, которое он сделал в интервью в субботу. К этому добавить нечего", - сказал Песков.