В Кремле заявили, что давление Запада не повлияет на решение РФ разместить ядерное оружие в Беларуси
Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заверил, что РФ не изменит решение разместить ядерное оружие в Беларуси, несмотря на угрозу санкций
Об этом сообщают российские СМИ.
Об этом пресс-секретарь Владимира Путина сказал, отвечая на вопрос, повлияет ли на позицию Москвы относительно размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии негативная реакция Запада.
"На планы России такая реакция, безусловно, повлиять не может. Президент все объяснил в своем заявлении, которое он сделал в интервью в субботу. К этому добавить нечего", - сказал Песков.
- 25 марта Владимир Путин заявил, что до 1 июля в Беларуси будет достроен хранилище для российского тактического ядерного оружия.
- В Институте изучения войны сообщили , что Путин заявил о расположении тактического ядерного оружия в Беларуси, чтобы напугать Запад и снизить эффективность контрнаступления Украины.
- А секретарь СНБО Алексей Данилов заявил , что размещение ядерного оружия РФ в Беларуси повышает уровень отторжения у белорусского общества России и Путина. В свою очередь советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил , что этим заявлением Владимир Путин признается в страхе проиграть войну.
- В МИД Германии раскритиковали размещение Россией ядерного оружия в Беларуси и назвали это "попыткой устрашения". Министерство иностранных дел Украины отреагировало на намерения России разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие и требует созвать Совбез ООН.
- В свою очередь глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил , что если РФ разместит ядерное оружие в Беларуси, то ЕС введет новые санкции. Польское министерство иностранных дел назвало такое намерение президента России шагом к дальнейшему втягиванию страны в военную машину .
- МИД Литвы призвал внести дополнительные экономические ограничения против Москвы и Минска в новый пакет санкций Евросоюза из-за заявлений Кремля о размещении ядерного оружия в Беларуси.
- 27 марта МИД Китая заявил, что Пекин не одобряет намерение России разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси.
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