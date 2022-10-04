В Кремле заявили, что "будут ждать нового президента Украины", чтобы сесть за стол переговоров
В Кремле заявили, что для переговоров с Украиной придется ждать смены действующего президента страны Владимира Зеленского
Об этом сказал спикер президента России Дмитрий Песков, сообщает российское издание РИА Новости
"Ну, а сейчас что можно сказать? Теперь будем ждать либо изменения позиций нынешнего президента, либо уже дождемся будущего президента Украины, который изменит свои позиции в пользу украинского народа", - сказал он.
- Ранее президент России Владимир Путин предложил Киеву " сесть за стол переговоров ".
- 30 сентября президент Владимир Зеленский заявил , что Украина не будет вести переговоры с Россией, пока ею руководит Владимир Путин.
- 3 октября госдума России проголосовала за "принятие" в состав РФ оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.
- 4 октября Совет Федерации РФ вслед за госдумой одобрил "присоединение" частично оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины к России .
- Президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому Украина не будет вести какие-либо переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.01
Покупка 40.01Продажа 41.05
-
EUR
Покупка 38.74Продажа 39.99
- Актуальное
- Важное