Об этом сказал спикер президента России Дмитрий Песков, сообщает российское издание РИА Новости

"Ну, а сейчас что можно сказать? Теперь будем ждать либо изменения позиций нынешнего президента, либо уже дождемся будущего президента Украины, который изменит свои позиции в пользу украинского народа", - сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин предложил Киеву " сесть за стол переговоров ".

30 сентября президент Владимир Зеленский заявил , что Украина не будет вести переговоры с Россией, пока ею руководит Владимир Путин.

3 октября госдума России проголосовала за "принятие" в состав РФ оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

4 октября Совет Федерации РФ вслед за госдумой одобрил "присоединение" частично оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины к России .

Президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому Украина не будет вести какие-либо переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb