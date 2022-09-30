В Кремле заявили, что будут аннексировать все территории Луганской и Донецкой областей
В Кремле заявили, что территории "ДНР" и "ЛНР" "войдут в состав России" в границах 2014 года
Об этом заявил спикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает российское издание РИА Новости.
"Территории "ДНР" и "ЛНР" "войдут в состав России" в границах 2014 года, в которых Москва ранее признала их независимость", – говорится в сообщении.
Информацию о оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей он обещал уточнить сегодня.
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