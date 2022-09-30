В Кремле заявили, что будут аннексировать все территории Луганской и Донецкой областей

Об этом заявил спикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает российское издание РИА Новости.

"Территории "ДНР" и "ЛНР" "войдут в состав России" в границах 2014 года, в которых Москва ранее признала их независимость", – говорится в сообщении.

Информацию о оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей он обещал уточнить сегодня.

26 сентября Великобритания ввела санкции против организаторов псевдореферендумов РФ на временно оккупированных территориях Украины.

В ISW заявили, что сразу после "референдумов" может произойти аннексия оккупированных территорий.

Палата общин парламента Канады единогласно приняла заявление об осуждении фейковых референдумов, проводимых Россией на временно оккупированных украинских территориях.

Вечером 27 сентября российские захватчики объявили , что подсчитали 100% голосов псевдореферендумов на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

СБУ объявила подозрения 16 организаторам псевдореферендумов на временно оккупированных Донецкой, Херсонской и Запорожье.

Российские гауляйтеры после псевдореферендумов попросили Путина присоединить оккупированные территории Украины к РФ.

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