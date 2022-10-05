В Кремле заверили, что пока не собираются менять статус "специальной военной операции"
Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не принимал решений по изменению статуса "специальной военной операции"
Об этом сообщают российские СМИ.
По его словам, никаких решений по смене режима "специальной военной операции" на "контртеррористическую" пока не принималось.
"Это целиком и полностью прерогатива верховного главнокомандующего и президента страны. На сегодняшний момент никаких таких решений не принималось", - сказал Песков.
Он также опроверг информацию о подготовке обращения Путина с объявлением об изменении упомянутого статуса и назвал их фейками.
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5 октября Владимир Путин подписал "законы" о так называемом вхождении оккупированных территорий Украины в состав России.
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