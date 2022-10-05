Об этом сообщают российские СМИ.

По его словам, никаких решений по смене режима "специальной военной операции" на "контртеррористическую" пока не принималось.

"Это целиком и полностью прерогатива верховного главнокомандующего и президента страны. На сегодняшний момент никаких таких решений не принималось", - сказал Песков.

Он также опроверг информацию о подготовке обращения Путина с объявлением об изменении упомянутого статуса и назвал их фейками.

5 октября Владимир Путин подписал "законы" о так называемом вхождении оккупированных территорий Украины в состав России.

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