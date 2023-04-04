В Кремле вступление Финляндии в НАТО назвали посягательством на безопасность России

Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, передают росСМИ.

"В Кремле считают, что это очередное обострение ситуации, что расширение НАТО – это посягательство на нашу безопасность, интересы Российской Федерации. Именно так мы и воспринимаем. Мы будем принимать контрмеры, как обеспечить собственную безопасность в тактическом и стратегическом плане", – сказал он.

В МИД РФ также заявили, что Россия будет вынуждена принять меры как военно-технического, так и иного характера для устранения угроз в связи с вступлением в Финляндию в НАТО .