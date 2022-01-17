В Кремле врут об агрессии НАТО, чтобы оправдать вторжение в Украину, - Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия делает ложные обвинения в сторону НАТО, чтобы оправдать агрессию против Украины
Об этом сообщает The Times .
Бен Уоллес обвинил президента РФ Владимира Путина в использовании выборочных и обезображенных аргументов, чтобы представить НАТО как угрозу.
"Мы все должны волноваться, потому что из-под пера президента Путина вышло эссе на 7 000 слов (эссе Путина об украинской истории, - ред.), в котором этнонационализм находится в центре его амбиций… Он дает искаженную и выборочную аргументацию, чтобы оправдать в лучшем случае, подчинение Украины и, в худшем случае, насильственное присоединение этой суверенной страны", - сказал Воллес.
Он добавил, что Великобритания не конфликтует с РФ и ее народом, однако британское правительство "не соглашается со злонамеренной деятельностью Кремля".
"Поэтому, если в одну холодную январскую или февральскую ночь российские вооруженные силы еще раз вступят на территорию суверенной Украины, игнорируйте рассказы об агрессии НАТО и помните слова президента России с этого эссе прошлым летом. Запомните это и спросите себя, что это значит не только для Украины, но и для всех нас в Европе», – резюмировал Воллес.
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