В Кремле врут об агрессии НАТО, чтобы оправдать вторжение в Украину, - Уоллес

Об этом сообщает The Times .



Бен Уоллес обвинил президента РФ Владимира Путина в использовании выборочных и обезображенных аргументов, чтобы представить НАТО как угрозу.



"Мы все должны волноваться, потому что из-под пера президента Путина вышло эссе на 7 000 слов (эссе Путина об украинской истории, - ред.), в котором этнонационализм находится в центре его амбиций… Он дает искаженную и выборочную аргументацию, чтобы оправдать в лучшем случае, подчинение Украины и, в худшем случае, насильственное присоединение этой суверенной страны", - сказал Воллес.



Он добавил, что Великобритания не конфликтует с РФ и ее народом, однако британское правительство "не соглашается со злонамеренной деятельностью Кремля".



"Поэтому, если в одну холодную январскую или февральскую ночь российские вооруженные силы еще раз вступят на территорию суверенной Украины, игнорируйте рассказы об агрессии НАТО и помните слова президента России с этого эссе прошлым летом. Запомните это и спросите себя, что это значит не только для Украины, но и для всех нас в Европе», – резюмировал Воллес.

Ранее в США заявили, что РФ может придумать повод к вторжению в Украину, включая диверсию и информационные операции.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил , что НАТО "искусственно втягивает" в Альянс Украину и скандинавские страны.