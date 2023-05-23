В Кремле впервые прокомментировали решение о предоставлении истребителей F-16
Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что предоставление Украине самолетов F-16 существенно не повлияет на ситуацию на поле боя
Об этом сообщают российские СМИ.
По словам пресс-секретаря Владимира Путина, предоставление Украине американских истребителей F-16 не способно коренным образом изменить ситуацию на фронте.
"Очевидно, что продолжается эта спираль по нарастающей по обеспечению разными более совершенными видами вооружений. Очевидно, что принято решение добавить самолеты, но, как и все другие виды вооружений, это не способно коренным образом изменить ситуацию на фронте", - сказал Песков.
- 20 мая в МИД России заявили, что поставка истребителей F-16 в Украине якобы несет колоссальные риски для самих стран Запада.
- Напомним, 21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16 . Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы избивать по территории РФ.
- 23 мая в Пентагоне заявили, что передача Украине истребителей F-16 может занять несколько месяцев.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.07
Покупка 37.07Продажа 37.61
-
EUR
Покупка 40.12Продажа 40.97
- Актуальное
- Важное