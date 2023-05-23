Об этом сообщают российские СМИ.

По словам пресс-секретаря Владимира Путина, предоставление Украине американских истребителей F-16 не способно коренным образом изменить ситуацию на фронте.

"Очевидно, что продолжается эта спираль по нарастающей по обеспечению разными более совершенными видами вооружений. Очевидно, что принято решение добавить самолеты, но, как и все другие виды вооружений, это не способно коренным образом изменить ситуацию на фронте", - сказал Песков.