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Главная война с Россией В Кремле впервые признали, что "спецоперация" в Украине затягивается и готовится к длительной войне, - ISW

В Кремле впервые признали, что "спецоперация" в Украине затягивается и готовится к длительной войне, - ISW

25 мая, 2022 среда
08:14
война с Россией Сергей Шойгу

Российские чиновники были вынуждены признать, что наступление на Донбассе двигается медленнее, чем ожидалось, и создают оправдание для длительной войны в Украине

Об этом сообщает Институт исследования войны - ISW .

Американские аналитики обращают внимание, что кремлевские чиновники все более открыто признают, что российское наступление в Украине движется медленнее, чем ожидалось, и ищут объяснений, чтобы оправдать неудачи.

В частности, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российская "сделка" в Украине продвигается медленно, поскольку войска РФ хотят предоставить гражданскому населению возможность эвакуироваться.

Эксперты ISW в этой связи подчеркнули, что россияне на протяжении всей войны уничтожали гражданских и неоднократно срывали попытки Украины договориться о гуманитарных коридорах для эвакуации.

"Заявление Шойгу является его первым признанием того, что российские войска отстают от графика и является первым официальным заявлением о темпах войны после того, как президент Беларуси Александр Лукашенко 4 мая заявил, что "операция" затягивается", - констатировали в ISW.

Также аналитики из США обращают внимание, что директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что конечной целью российского наступления является "уничтожение нацизма на 100% или он поднимет голову за несколько лет и в еще более безобразной форме".

В ISW пришли к выводу, что заявления Нарышкина и Шойгу указывают, что российские чиновники, вероятно, создают условия для длительной войны в Украине, чтобы оправдать более медленное продвижение, чем ожидалось изначально.

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Россия
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