В кремле возмутились из-за рекордного оборонного бюджета США

Об этом сообщают российские СМИ.

По словам спикера Владимира Путина, одобренный обеими палатами конгресса США проект оборонного бюджета на следующий фискальный год, носит "чрезвычайно конфронтационный характер" в отношении России.

"К сожалению, это чревато достаточно серьезными и длительными в своей перспективе последствиями дальнейшей дестабилизации обстановки на европейском континенте", - сказал Песков.

В проекте бюджета на 2023 год заложены рекордные $847,3 млрд. на оборону. В эту сумму входит $6 миллиардов на европейскую инициативу сдерживания России. Также документом предусмотрено предоставление Украине дополнительных $800 млн.

6 декабря сенат США согласовал проект оборонного бюджета на 2023 год на рекордные $847,3 млрд.

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