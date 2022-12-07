В кремле возмутились из-за рекордного оборонного бюджета США
Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что проект оборонного бюджета США носит "беспрецедентно конфронтационный характер" по отношению к России
Об этом сообщают российские СМИ.
По словам спикера Владимира Путина, одобренный обеими палатами конгресса США проект оборонного бюджета на следующий фискальный год, носит "чрезвычайно конфронтационный характер" в отношении России.
"К сожалению, это чревато достаточно серьезными и длительными в своей перспективе последствиями дальнейшей дестабилизации обстановки на европейском континенте", - сказал Песков.
В проекте бюджета на 2023 год заложены рекордные $847,3 млрд. на оборону. В эту сумму входит $6 миллиардов на европейскую инициативу сдерживания России. Также документом предусмотрено предоставление Украине дополнительных $800 млн.
- 6 декабря сенат США согласовал проект оборонного бюджета на 2023 год на рекордные $847,3 млрд.
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