Об этом журналистам заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС .

"Предоставляя любые гарантии безопасности Украине, эти страны фактически игнорируют международный принцип неделимости безопасности. То есть, предоставляя гарантии безопасности Украине, они посягают на безопасность России", - сказал он.

По словам Пескова, это будет иметь краткосрочные и долгосрочные негативные последствия.

Спикер Путина выразил надежду, что в Европе услышат голоса политиков, выступающих против предоставления Украине гарантий безопасности.

11 июля Bloomberg сообщил, что группа ключевых союзников Украины близится к достижению соглашения о начале переговоров с Киевом по набору двусторонних обязательств в сфере безопасности .

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