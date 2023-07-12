В Кремле возможные гарантии Украине от G7 назвали посягательством на безопасность России
Долгосрочные гарантии безопасности, которые страны G7 могут предоставить Украине, Кремль считает опасными и будет расценивать их как посягательство на безопасность Российской Федерации
Об этом журналистам заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС .
"Предоставляя любые гарантии безопасности Украине, эти страны фактически игнорируют международный принцип неделимости безопасности. То есть, предоставляя гарантии безопасности Украине, они посягают на безопасность России", - сказал он.
По словам Пескова, это будет иметь краткосрочные и долгосрочные негативные последствия.
Спикер Путина выразил надежду, что в Европе услышат голоса политиков, выступающих против предоставления Украине гарантий безопасности.
- 11 июля Bloomberg сообщил, что группа ключевых союзников Украины близится к достижению соглашения о начале переговоров с Киевом по набору двусторонних обязательств в сфере безопасности .
Читайте также: Гарантии безопасности для Украины от G7 не будут повторением Будапештского меморандума, - эксперт-международник Добряк
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.7
Покупка 36.7Продажа 37.39
-
EUR
Покупка 40.64Продажа 41.55
- Актуальное
- Важное