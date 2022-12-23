В Кремле верят, что достигли значительного прогресса "демилитаризации" Украины
23 декабря в Москве считают, что "значительный прогресс" достигнут в "демилитаризации" Украины, что является одной из начальных целей вторжения России
Об этом информирует CNN со ссылкой на заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова.
"Мы можем констатировать, что есть значительный прогресс на пути демилитаризации", – заявил Песков.
Сообщается, что именно "демилитаризация" - одна из главных и начальных целей вторжения России.
Также президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции заявил, что украинский военно-промышленный комплекс "если не полностью падает на ноль, то быстро доходит до этого".
Напомним, 22 декабря во время встречи с пропагандистами Путин заявил , что Россия стремится к скорейшему завершению войны в Украине, впервые употребив это определение. Ранее он называл "спецоперацией" войну против Украины.
После этого один из российских депутатов подал в суд на Путина за то, что тот назвал "спецоперацию" войной.
Стало известно, что Путин смирился с передачей Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot, пообещав "иметь это в виду". По мнению главы РФ, обещанные поставки американских ЗРК только затягивают конфликт в Украине.
Институт изучения войны заявил , что российский диктатор Владимир Путин пытается снять с себя ответственность за затяжную войну в Украине. В то же время в ISW считают, что Владимир Путин и дальше отказываться относиться к Владимиру Зеленскому как к равному и суверенному партнеру, что еще раз свидетельствует о том, что он не заинтересован в серьезных переговорах с Украиной.
В ISW считают, что глава Кремля Владимир Путин продолжает использовать тезисы о повышенной ядерной готовности для успокоения внутренней националистической аудитории и устрашения Запада, однако не решится применить ядерное оружие.
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