В Кремле верят, что достигли значительного прогресса "демилитаризации" Украины

Об этом информирует CNN со ссылкой на заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова.

"Мы можем констатировать, что есть значительный прогресс на пути демилитаризации", – заявил Песков.

Сообщается, что именно "демилитаризация" - одна из главных и начальных целей вторжения России.

Также президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции заявил, что украинский военно-промышленный комплекс "если не полностью падает на ноль, то быстро доходит до этого".

Напомним, 22 декабря во время встречи с пропагандистами Путин заявил , что Россия стремится к скорейшему завершению войны в Украине, впервые употребив это определение. Ранее он называл "спецоперацией" войну против Украины.

После этого один из российских депутатов подал в суд на Путина за то, что тот назвал "спецоперацию" войной.

Стало известно, что Путин смирился с передачей Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot, пообещав "иметь это в виду". По мнению главы РФ, обещанные поставки американских ЗРК только затягивают конфликт в Украине.

Институт изучения войны заявил , что российский диктатор Владимир Путин пытается снять с себя ответственность за затяжную войну в Украине. В то же время в ISW считают, что Владимир Путин и дальше отказываться относиться к Владимиру Зеленскому как к равному и суверенному партнеру, что еще раз свидетельствует о том, что он не заинтересован в серьезных переговорах с Украиной.

В ISW считают, что глава Кремля Владимир Путин продолжает использовать тезисы о повышенной ядерной готовности для успокоения внутренней националистической аудитории и устрашения Запада, однако не решится применить ядерное оружие.

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