В Кремле в отравлении Навального обвиняют спецслужбы Запада

Об этом он сказал в пропагандистской телепрограмме "Соловьев Live" на федеральном канале "Россия-1", информирует Еспресо.TV .



"Здесь трудно говорить о том, был ли он действительно отравлен потом уже, после того, как он сел на борт самолета. Но если действительно какие-то маркеры были обнаружены, то более реально предположение о том, что что-то, какие-то вещества, были внесены в его биологический материал ", - отметил Нарышкин.



По его сведениям, когда Навального перевозили в Германию, в его анализах якобы не было свидетельств наличия ядовитых веществ, "подтверждают выводы специалистов".



Нарышкин добавил, что СВР "частично знает правду" о ситуации с отравлением Навального.



Как он заявил, за год до событий с отравлением оппозиционера Москва получила данные, что в одной из европейских стран на совещании со спецслужбами обсуждался вопрос о поддержке протестного движения в России с помощью "сакральной жертвы".



"И лучше, если бы эта сакральная жертва была бы среди кого-то из лидеров протестного движения. Ничего не хочу сказать, но какие-то параллели провести можно", - подытожил Сергей Нарышкин.



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