В Кремле уже открыто угрожают Европе энергетическим кризисом

Об этом Новак заявил в эфире телеканала "Россия-1", сообщает РБК-Украина.

По его словам, сейчас в подземных газовых хранилищах в Европе не хватает 25 млрд кубометров газа.

"Речь идет не только о текущем газовом сезоне. Не исключено, что такая ситуация может повториться. Сегодня в подземных газовых хранилищах не хватает в Европе примерно 25 млрд кубометров газа, и надо что-то с этим делать. У нас есть возможность для выполнения контрактов, если будут дополнительные заявки. Безусловно, можно будет рассмотреть дополнительное участие", - сказал Новак.

Он убежден, что Европе, несмотря на все намерения и призывы, не удастся отказаться от российских энергоресурсов.

"Они могут говорить что угодно, но экономика потом все равно вылезает. Например, как это произошло в этом году на газовом рынке Европы. Вот те хайпы, которые мы сегодня видим", - сказал Новак.