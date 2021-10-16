В Кремле уже открыто угрожают Европе энергетическим кризисом
Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Европу может ожидать новый энергетический кризис
Об этом Новак заявил в эфире телеканала "Россия-1", сообщает РБК-Украина.
По его словам, сейчас в подземных газовых хранилищах в Европе не хватает 25 млрд кубометров газа.
"Речь идет не только о текущем газовом сезоне. Не исключено, что такая ситуация может повториться. Сегодня в подземных газовых хранилищах не хватает в Европе примерно 25 млрд кубометров газа, и надо что-то с этим делать. У нас есть возможность для выполнения контрактов, если будут дополнительные заявки. Безусловно, можно будет рассмотреть дополнительное участие", - сказал Новак.
Он убежден, что Европе, несмотря на все намерения и призывы, не удастся отказаться от российских энергоресурсов.
"Они могут говорить что угодно, но экономика потом все равно вылезает. Например, как это произошло в этом году на газовом рынке Европы. Вот те хайпы, которые мы сегодня видим", - сказал Новак.
- Напомним, 14 октября Александр Новак заявил, что газопровод "Северный поток - 2" в обход Украины достроили и подготовят к запуску в ближайшие дни.
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