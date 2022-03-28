В Кремле угрожают перекрыть газ Европе, в случае отказа рассчитываться рублями
Россия не будет поставлять газ европейским потребителям, если они не согласятся с требованием Кремля платить за энергоносители рублями
Об этом заявил спикер Владимир Путина Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.
По его словам, Россия не будет поставлять бесплатно газ, в случае отказа европейцев платить за топливо в рублях.
На вопрос, что делать РФ в случае отказа Европы платить за газ в рублях, Песков ответил, что "вопросы будут решаться по мере их поступления".
"То, что мы не будем бесплатно поставлять газ, это однозначно. Это можно сказать с абсолютной уверенностью. В нашей ситуации заниматься европейской благотворительностью вряд ли возможно и целесообразно", - сказал спикер Кремля.
Он добавил, что процесс поставок очень сложен
"Это не покупка какого-то товара в магазине, когда вы что-то покупаете и расплачиваетесь. Это и поставки, и оплата, и подведение баланса. Это процесс, растянутый по времени. Сейчас все модальности как раз прорабатываются между ведомствами, с Газпромом, а потом уже будут определяться четкие временные рамки", - сказал Песков.
- Напомним, 23 марта Владимир Путин дал поручение перевести оплату за поставленный в Европу газ в рубли.
- 24 марта президент Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляен заявил, что Европа не позволит РФ требовать оплату за газ в рублях.
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