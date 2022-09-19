В Кремле удовлетворены "суверенной позицией" Венгрии в ЕС, - Песков

Об этом на брифинге сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков, информирует ТАСС.

"Венгрия остается членом ЕС, иногда возникают разногласия. Кстати, по этому решению следует смотреть в динамике развития ситуации. Потому что план урегулирования прорабатывается. Венгрия занимает суверенную позицию по многим вопросам, мы приветствуем это", - отметил Песков.

Также спикер Кремля заявил, что в этом контексте РФ внимательно следит за ситуацией с предложением Еврокомиссии заморозить выплаты Венгрии из бюджета ЕС.

Кроме этого Россия предполагает и обратный вариант, когда под давлением ЕС Венгрия изменит позицию по антироссийским санкциям:

"Позиция Венгрии по санкциям будет оцениваться де-факто, если она состоится".

15 сентября большинство депутатов Европарламента осудило попытки правительства Виктора Орбана подорвать основы демократии в Венгрии и призвали урезать ей финансирование. Орбан назвал призыв Европарламента "скучной шуткой".

18 сентября уже Европейская комиссия рекомендовала заморозить выплату Венгрии на 7,5 млрд евро из-за нарушения принципов верховенства права.

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