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В Кремле удовлетворены "суверенной позицией" Венгрии в ЕС, - Песков

19 сентября, 2022 понедельник
14:47
Мир

Также в России внимательно следят за отношением Венгрии к санкциям против РФ и шагам ЕС по ограничению финансирования для Будапешта

Об этом на брифинге сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков, информирует ТАСС.

"Венгрия остается членом ЕС, иногда возникают разногласия. Кстати, по этому решению следует смотреть в динамике развития ситуации. Потому что план урегулирования прорабатывается. Венгрия занимает суверенную позицию по многим вопросам, мы приветствуем это", - отметил Песков.

Также спикер Кремля заявил, что в этом контексте РФ внимательно следит за ситуацией с предложением Еврокомиссии заморозить выплаты Венгрии из бюджета ЕС.

Кроме этого Россия предполагает и обратный вариант, когда под давлением ЕС Венгрия изменит позицию по антироссийским санкциям:

"Позиция Венгрии по санкциям будет оцениваться де-факто, если она состоится".

  • 15 сентября большинство депутатов Европарламента осудило попытки правительства Виктора Орбана подорвать основы демократии в Венгрии и призвали урезать ей финансирование. Орбан назвал призыв Европарламента "скучной шуткой".
  • 18 сентября уже Европейская комиссия рекомендовала заморозить выплату Венгрии на 7,5 млрд евро из-за нарушения принципов верховенства права.

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ЕС
Дмитрий Песков
Венгрия
Виктор Орбан
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