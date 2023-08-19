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В Кремле сообщили, что Путин провел совещание с военными в Ростове

19 августа, 2023 суббота
05:08
Война с Россией

В Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин провел совещание в штабе группировки армии РФ в Ростове-на-Дону.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства, информирует ТАСС.

"Президент заслушал доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, командующих направлений, других высших офицеров группировки", - отметили в Кремле.

Из видео видно, что Путин прибыл на совещание под покровом ночи. Его встречал Герасимов. На совещание собралось около двух десятков военных.

  • Напомним, что Путин не часто посещает места, связанные с войной против Украины. В последний раз это было в апреле: тогда он побывал в двух частично оккупированных регионах Украины – Херсонской и Луганской областях. Тогда он тоже посещал штабы и осматривал территорию.
  • До этого в марте в условиях секретности он в темное время суток посещал Мариуполь, захваченный Россией в мае прошлого года и сильно разрушенный.
Владимир Путин
Валерий Герасимов
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