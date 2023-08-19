В Кремле сообщили, что Путин провел совещание с военными в Ростове

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства, информирует ТАСС.

"Президент заслушал доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, командующих направлений, других высших офицеров группировки", - отметили в Кремле.

Из видео видно, что Путин прибыл на совещание под покровом ночи. Его встречал Герасимов. На совещание собралось около двух десятков военных.