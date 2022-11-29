В Кремле снова посетовали, что переговорам мешает "украинская позиция"

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

"Действительно, пока никакие переговоры невозможны, потому что их абсолютно отрицает украинская сторона. Специальная военная операция продолжается", - сказал Песков.

По его словам, для мирных переговоров якобы нужна "политическая воля Украины". Также он снова упомянул "требования России", которые якобы "хорошо известны".

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет вести переговоры с Россией, пока ею руководит Владимир Путин.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что ракетные атаки от российского агрессора не приблизят Украину к переговорам с террористами.

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