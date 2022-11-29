В Кремле снова посетовали, что переговорам мешает "украинская позиция"
В Кремле исключают возможность переговоров с Украиной, потому что этому якобы мешает "украинская позиция"
Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают российские СМИ.
"Действительно, пока никакие переговоры невозможны, потому что их абсолютно отрицает украинская сторона. Специальная военная операция продолжается", - сказал Песков.
По его словам, для мирных переговоров якобы нужна "политическая воля Украины". Также он снова упомянул "требования России", которые якобы "хорошо известны".
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет вести переговоры с Россией, пока ею руководит Владимир Путин.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что ракетные атаки от российского агрессора не приблизят Украину к переговорам с террористами.
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