В Кремле сказали, собирается ли Путин посетить Донбасс
Президент РФ Владимир Путин может поехать на оккупированный Донбасс, но в планах на ближайшее будущее этого нет
Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
"Путин со временем посетит Донбасс, но пока конкретных планов на такую поездку нет", - заявил он.
- Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко сообщил, что спикер Путина Дмитрий Песков посетил оккупированный Луганск.
- 16 октября Дмитрий Песков заявил, что ведение боевых действий с Украиной потребует от России дополнительных усилий , но "спецоперация будет доведена до конца".
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