Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Путин со временем посетит Донбасс, но пока конкретных планов на такую поездку нет", - заявил он.

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко сообщил, что спикер Путина Дмитрий Песков посетил оккупированный Луганск.

16 октября Дмитрий Песков заявил, что ведение боевых действий с Украиной потребует от России дополнительных усилий , но "спецоперация будет доведена до конца".

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