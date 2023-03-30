В Кремле сказали, что готовы приютить священнослужителей, которых выселяют из Киево-Печерской лавры
В Кремле прокомментировали ситуацию с выселением священнослужителей УПЦ из Киево-Печерской лавры. Их могут приютить в РФ, если они сами этого захотят
Об этом сказал спикер президента РФ Дмитрий Песков, передают росСМИ.
"Мы негативно относимся к этим действиям. Мы осуждаем давление, оказываемое на священнослужителей, на РПЦ (Русскую православную церковь, – ред.), – заявил Песков.
Комментируя возможность эвакуации их в Россию, спикер Путина сказал, что "все зависит от их решения, но никто не останется равнодушным к судьбе священнослужителей".
- 10 марта стало известно, что Киево-Печерская лавра разрывает договор об аренде зданий с УПЦ МП и требует освободить помещение.
- 29 марта УПЦ МП должна была покинуть Киево-Печерскую лавру . На территории заповедника собрались верующие, состоялась литургия, а представители патриархата подали иск в суд из-за расторжения договора об аренде заповедника. Однако в Минкульте разъяснили , что, несмотря на судебный иск, УПЦ МП должна освободить Лавру.
- Вечером 29 марта бывший глава Киево-Печерской лавры митрополит Павел Мерседес (Лебедь) записал видео с угрозами президенту Украины Владимиру Зеленскому.
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