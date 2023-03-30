Об этом сказал спикер президента РФ Дмитрий Песков, передают росСМИ.

"Мы негативно относимся к этим действиям. Мы осуждаем давление, оказываемое на священнослужителей, на РПЦ (Русскую православную церковь, – ред.), – заявил Песков.

Комментируя возможность эвакуации их в Россию, спикер Путина сказал, что "все зависит от их решения, но никто не останется равнодушным к судьбе священнослужителей".